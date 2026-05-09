FC大阪vs今治 スタメン発表
[5.9 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節](花園)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 26 土肥航大
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 6 舘野俊祐
DF 66 金潤識
MF 7 木匠貴大
MF 15 福井和樹
MF 36 森村俊太
MF 37 家坂葉光
FW 27 和田育
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
[FC今治]
先発
GK 18 伊藤元太
DF 2 梅木怜
DF 24 竹内悠力
DF 29 丸山大和
DF 33 笹修大
MF 6 梶浦勇輝
MF 15 ガブリエル・ゴメス
MF 36 久保恵音
MF 77 加藤潤也
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 19 古山兼悟
控え
GK 16 山本透衣
DF 3 孫大河
MF 8 駒井善成
MF 9 近藤高虎
MF 14 森晃太
MF 17 持井響太
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
FW 44 林誠道
監督
塚田雄二
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 26 土肥航大
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 6 舘野俊祐
DF 66 金潤識
MF 7 木匠貴大
MF 36 森村俊太
MF 37 家坂葉光
FW 27 和田育
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
[FC今治]
先発
GK 18 伊藤元太
DF 2 梅木怜
DF 24 竹内悠力
DF 29 丸山大和
DF 33 笹修大
MF 6 梶浦勇輝
MF 15 ガブリエル・ゴメス
MF 36 久保恵音
MF 77 加藤潤也
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 19 古山兼悟
控え
GK 16 山本透衣
DF 3 孫大河
MF 8 駒井善成
MF 9 近藤高虎
MF 14 森晃太
MF 17 持井響太
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
FW 44 林誠道
監督
塚田雄二