[5.9 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節](花園)

※14:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[FC大阪]

先発

GK 1 菅原大道

DF 4 山下諒時

DF 11 堤奏一郎

DF 13 美馬和也

DF 40 川上竜

MF 10 久保吏久斗

MF 14 住田将

MF 26 土肥航大

MF 41 野瀬龍世

FW 9 島田拓海

FW 29 菅原龍之助

控え

GK 31 関沼海亜

DF 6 舘野俊祐

DF 66 金潤識

MF 7 木匠貴大

MF 15 福井和樹

MF 36 森村俊太

MF 37 家坂葉光

FW 27 和田育

FW 99 ヴィニシウス・ソウザ

監督

藪田光教

[FC今治]

先発

GK 18 伊藤元太

DF 2 梅木怜

DF 24 竹内悠力

DF 29 丸山大和

DF 33 笹修大

MF 6 梶浦勇輝

MF 15 ガブリエル・ゴメス

MF 36 久保恵音

MF 77 加藤潤也

FW 10 エジガル・ジュニオ

FW 19 古山兼悟

控え

GK 16 山本透衣

DF 3 孫大河

MF 8 駒井善成

MF 9 近藤高虎

MF 14 森晃太

MF 17 持井響太

MF 20 ロドリゴ・ソウザ

MF 25 佐藤璃樹

FW 44 林誠道

監督

塚田雄二