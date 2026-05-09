「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）

苦しくとも粘り続けた阪神・村上頌樹投手（２７）の１１７球が報われる瞬間は、無情にも訪れなかった。４月３日・広島戦（マツダ）で今季初勝利を挙げて以降、遠い２勝目。２０２４年の６試合連続に次ぐ自己ワースト２位の５戦連続で、白星から見放されている。

立ち上がりは上々だった。今季７登板目にして初となる新加入・伏見とのバッテリー。「もう普通に、誠志郎さん（坂本）と話しているようなことを話し合いながら臨めたかなと思います」と序盤３回はＤｅＮＡ打線を無安打に封じた。

不運が襲いかかったのは四回だ。１死から佐野に対し、カーブで完全にタイミングを外して一塁へのゴロに打ち取るも、大山のトスがそれて出塁を許す。続く宮崎は空振り三振に仕留めたが、山本には左前打を浴びて２死一、二塁の危機。ここで京田が放った打球は左前にポトリと落ちるポテンヒットに。さらに左翼・福島が打球処理を誤り、一気に２点を失った。

それでも、以降は再びスコアボードにゼロを並べた。六回２死では宮崎への初球に５８キロの超スローボールを投球。惜しくもボールとなったが、公式戦では昨年６月６日・オリックス戦（甲子園）で投じて以来の“自己最遅”タイを記録し、場内をどよめかせた。

１点ビハインドの七回には連打で１死一、二塁のピンチを招くも、林と代打・ヒュンメルを連続三振に斬り雄たけび。７回５安打２失点（自責０）で今季４試合目のハイクオリティースタート（先発で７回以上自責２以下）をマークし、役目を果たした。

無念の今季３敗目となったが、暗いばかりではない。開幕から課題だったフォーム面について「いろいろやりながら１週間過ごしてきて、しっかり試合に出せた」と納得顔。藤川監督も「（村上らしさは）十分出ていた。次につながると思いますけどね」とうなずいた。聖地で見せたエースの意地と復調の兆し−。次こそ白星につながると信じ、自身と向き合い続ける。