グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、前年度の活躍を元に最も輝いたグラドルたちを新人・ベテラン・総合の3部門をランキング形式で発表する毎年恒例企画「北川昌弘が独断と偏見で選ぶ『グラビアありがたき大賞』を2026年も開催！



第一弾はベテラングラドルを紹介する【ベテラン部門】をお届け！

【画像】印象的だったベテラングラドル10名

【10位】

☆100作目から約4年半、自社制作作品でイメージDVD復活！ 記録はどこまで伸びる？



101stBD・DVD『ただいま』(セブンファンタジー:公式サイト＆ソフマップ限定発売)イベント＠ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年5月10日）





●山中知恵（やまなか・ともえ）

1995年1月16日生まれ 佐賀県出身 T160cm

推薦コメント：100作目のDVD『エンドロール』（Aircontrol：2020年12月発売）から4年半ぶりに101作目のイメージDVD『ただいま』(セブンファンタジー:2025年5月発売）で復活しました。合同会社ファンタジーの代表に就任していて、自社制作の作品となります。撮影は2023年に都内で。諸事情で発売に時間がかかったとのこと。今後もイメージDVDのリリースを自分を含めて計画中。2026年2月14日には姉の山中真由美との姉妹DVD&Blu-ray&写真集『Charisma』を発売。2月21日にイベント開催しました。

【9位】

☆現役最高齢グラドルとして、49歳からDVDと写真集を9作連続で毎年リリース中！



15thDVD『fumie57』(スパイスビジュアル:12月17日発売)イベント＠ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年12月20日）





●中島史恵（なかじま・ふみえ）

1968年6月14日生まれ 長野県出身 T171cm B88 W60 H89

推薦コメント：現役最高齢でイメージDVDと写真集を年末に年1作、49歳から9作連続リリース中。2025年は『fumie57』(スパイスビジュアル:12月17日発売）をリリース。今回は鴨川のディスコ"FOOMYS"で週末DJをやり始めたのもあって、9月に外房でロケ。千葉の青い空、青い海、青水着(表紙) が素晴らしくきれいです。手ブラやDJシーンもありで、取材タイムもキラキラミニスカDJ衣装でした。

【8位】

☆"なにわのブラックダイヤモンド"はデビュー11周年目もイベント完売！



27thDVD『SUNNY』(竹書房:6月20日発売)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年7月19日）





●橋本梨菜（はしもと・りな）

1993年9月13日生まれ 大阪府 T158cm B88・W58・H85

推薦コメント：グラドルとしては肌の色の黒さが売りで通称"なにわのブラックダイヤモンド"。かつては"日本一黒いグラドル"でしたが、コロナ禍で海外に日焼けにいけなくなって返上、"日本一黒かったグラドル"ということに。アイドルグループ"sherbet"のメンバーで、現在は、青山ひかる、河路由希子と3人で活動。グラドル11周年目の2025年は、イメージDVD『SUNNY』をリリースしました。7月19日のイベントは完売御礼。28thDVD『カイマナエレエレ』がAircontrolより2026年2月24日に発売。これは、もしかしたら、2026年内にもう1作出るかも？

【7位】

☆RQとグラドルで2冠達成者がイメージDVD復帰で見事イベント完売！



5thDVD『あっためてみたら』(スパイスビジュアル:7月30日発売)のイベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年9月6日）



●霧島聖子（きりしま・せいこ）

1991年12月8日生まれ 大阪府 T165cm B86(E) W60 H91

推薦コメント：かつてはレースクイーンとして大活躍。"日本レースクイーン大賞2019"では「レースクイーン大賞」を受賞。さらに2020年には"ミスFLASH2021"に参戦して見事グランプリを獲得。2025年に約4年ぶりにリリースした5thDVD『あっためてみたら』(スパイスビジュアル:7月30日発売)のイベントは即完売でした。4月沖縄ロケ作品でCA設定。あなたとバカンス。取材タイムは黒競泳ハイレグでした。2026年発売の6thDVD『saint nurse』(竹書房:1月23日発売)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2026月1月24日）はナース設定でこちらもイベント完売御礼☆ 今後もイメージDVDでも頑張ってくれそうかな。

【6位】

☆デビュー10周年はフリーで活動してDVD2作品＆写真集も発売！



20thDVD『しおりとイチャつきたい』(竹書房:7月25日発売)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年8月16日）





●紺野栞（こんの・しおり）

1994年10月23日生まれ 滋賀県 T161 B105 W67 H92

推薦コメント：2025年はフリーで活動、30歳になってデビュー10周年。イメージDVDは2作品をリリース。20thDVD『しおりとイチャつきたい』は都内＆千葉県ロケ、8チャプター別設定で素の自分が一番出た作品。21stDVD『とろけるしおりぶれんど』は都内ロケでカフェ店員設定。お客さんにラブ。ロングヘアラスト作になる模様。イベントは完売、取材タイムはトナカイコスでした。さらに写真集『凹凸』（竹書房：2025年12月発売）もリリースしております。

【5位】

☆上品癒し系お姉様、ついにラストイメージDVD！「20年間を詰め込んで"やりきれた"」作品



ラストイメージDVD！ 『Finale』(エスデジタル:11月28日発売)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館(2025年12月14日)





●秦瑞穂（はた・みずほ）

1989年11月17日生まれ 長野県 T160cm B84 W58 H86

推薦コメント：ついにラストイメージDVDになりました。 『Finale』をリリース。イベントは見事2枠とも完売でした。6月フィリピンロケで、20年間を詰め込んで"やりきれた"作品とのこと。 初の金色ビキニや浴衣展開も。イベントも2枠とも完売で1枠目は70人越えだったもよう。今後もグラビア活動や『秘湯ロマン』（テレビ朝日）は継続とのことです。

【4位】

☆40代になっても、ママになっても、ポールダンスで鍛えてボディでグラビア絶好調！



78thDVD『甘艶(あまつや)』(スパイスビジュアル:8月27日発売)先行イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館(2025年8月24日)





●熊田曜子（くまだ・ようこ）

1982年5月13日生まれ 岐阜県出身 T164cm B92 W56 H84

推薦コメント：2025年はイメージDVDのリリースは3作品、イベントは前年リリース作を含めて4回でした。40代になっても、ママになっても、ポールダンスで鍛えたバキバキめりはりボディでイメージDVDのリリースもフルスロットルです。76thDVD『誘っていいのに』では千葉のビーチでポールダンスも。77thDVD『Aphrodite』では24年末のポールダンスコンテスト直後の特に仕上がった肢体を披露。78thDVD『甘艶(あまつや)』は一緒に旅行設定で各キャプチャー珍しい台詞あり。79thDVD『恋人気分で』は恋人気分で沖縄旅行設定。ツインテールやポニーテールも。この勢いなら50歳前に100作突破も夢ではなくなってきた。

【3位】

☆写真集ではヌードを披露するも、DVDでは一般作を堅持してイベントは完売の離れ業！



8thDVD『肉感接写2』(竹書房:9月26日発売)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館(2025年10月12日)





●日下部ほたる（くさかべ・ほたる）

1月10日生まれ 神奈川県出身 T160cm B96 W60 H86

推薦コメント："グラビアコスプレ界の「何でもできる不思議な生き物」。IQ130オーバーのメンサ会員。漢検1級、1級小型船舶、宅建など"資格所持マニアとしてもおなじみで、Xによると保有資格は現在45になったとのこと。2024年には初写真集『いいなり。』（講談社）でヌードも披露。2025年にも『赤い糸』（双葉社）も発売。イメージDVDは2025年は一般作を3作品リリース。7thDVD『ホタルノキセツ』は家政婦設定で男の子に勉強も教えたり、妄想が始まったり......。8thDVD『肉感接写2』は24年発売の好評だった『肉感接写』の第2弾作品で、イベントは完売。他の人もリリースして竹書房の新たな人気シリーズになってきた。9thDVD『甘く壊れて』は福岡県糸島ロケの寝取られ設定作品。なんとDVDでは初のビーチのシーンもあります。そして、イベントは完売でした。

【2位】

☆タレント性も体づくりもバッチリで、ベテラングラドルとして安定した活躍ぶり！



27thDVD『やなパイ日和』(スパイスビジュアル:5月28日発売)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館(2025年6月22日)





●柳瀬さき（やなせ・さき）

1988年4月23日生 千葉県 T153 B100(I) W63 H90

推薦コメント：2025年はデビュー11周年目になりますが、ますます磨きがかかるビジュアル、ボディが脅威的。ベテラングラドルとしての安定感を感じます。イメージDVDはリリースは2作品でしたが、イベントは前年作品を加えて3回。さらに写真集、トレディーングカード、カレンダーもここのところ毎年リリース中。親しみやすいタレントとしても競輪、ボートレースなど公営競技関連で安定した活躍ぶりです。

【1位】

☆30歳を前にイメージDVD50作でグラビア卒業、今後はグラビア誌の編集者として後輩を育成。



49thDVD『ViVid』(エスデジタル:9月26日発売)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館(2025年10月18日)





●西永彩奈（にしなが・あやな）

1996年1月18日生まれ 兵庫県 T154cm B79 W57 H87

推薦コメント：ご存知、"ちっぱいグラドル"のリーダー格。最近はAカップではなくなってしまった印象ではありますが。ベテラン部門は（年齢非公開の方も少なくないですが）原則30歳以上なのですが、今回は特例にしました。2025年は29歳でしたが、イメージDVDは2009年にデビューで、13歳から29歳までで50作をリリースした"超ベテラン"ということで、今回はベテラン部門で選出です。

特に2025年は「30歳までに50作をリリースしてグラビアを卒業する」という目標をたてて、各メーカーの協力もあり、4作をリリースして、見事実現しました。30歳になる前日の1月17日にイベントも開催して、見事超満員で卒業でした。

一応、グラビア活動は2026年5月31日まで。そこで現在の事務所も辞めて、その後はフリーで活動していくとのことです。雑誌『Cream』の副編集長は継続していくようです。グラビアは卒業ですが、今後もグラビア界を大いにささえてくれそうで、ありがたい。

⇒見事ベテラン部門で1位に輝いた西永彩奈さんに受賞記念直撃インタビュー！「グラビアアイドル卒業を発表した西永彩奈『この体形で、よくこんなにDVDを出させてもらえたなって』」

取材・文・撮影／北川昌弘