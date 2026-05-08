恋愛病院最終回…石丸伸二＆まさかつがミス東大・あさへ同時告白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月７日（木）に“本気の恋を忘れた大人たち”が本音で向き合うオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の最終回・#６を「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送した。
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、２泊３日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられる。参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）をはじめ、『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）ら男性メンバー５名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、経営者で元自動車整備士のはるか（池田陽花/30歳）ら女性メンバー５名。スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナ。
最終回となる#６では、最後のおくすり「運命の告白タイム」が処方され、それぞれが最後の想いを伝えることに。そんな中、仕事で一時離脱していた西東京市市議会議員・いずみは、ラストスパートをかけるべくしんじ（石丸伸二）との“延長戦”とも言えるドライブデートへ。自ら用意した「タメ語で話したい」「手を繋ぎたい」「ハグしたい」といった“恋のおくすり”で積極的に距離を縮めていく。
照れながらもハグを交わした２人。デート後、「恥ずかしかったけど、しんじの温もりを感じられたのは貴重な体験でした」と笑顔を見せたいずみは、しんじへの告白を決意。
そして迎えた告白タイム。いずみは「正直で、真面目で、笑顔が素敵なところに惹かれました」「しんじの恋の病を直せるのは私しかいないと思います」と真っ直ぐ想いを伝える。しかし、しんじからは「ごめんね、いずみ。いずみとそういう関係を作っていくのは難しいと感じました」という返答が。感謝を伝えその場を去ったいずみは、「実りはしなかったけど、恋の気持ちを思い出せたのが財産」とコメント。その前向きな言葉に、スタジオからも「いずみにシード権を与えましょう」「続投をお願いしたいくらい好き！」とエールが。
一方、実業家・りゅうせいは、元トップグラドル・なつこへ告白。「なっちゃんといると自分らしくいられる」と想いを伝えるりゅうせいに対し、なつこも「前向きに、お友達からぜひよろしくお願いします」と返答。さらに、２人は初日に記入していた“秘密の絶対条件”を告白。りゅうせいは「絶対、一緒に住みません」と宣言。その理由について、「一緒に住んでると傷つけることが多い気がする」「ドタバタいろんなことをやりたい男なので、寂しい思いをさせるかもしれない」と語りつつ、「でも、なっちゃんといて、ちょっと揺らいでます」と本音を語る。
すると、なつこも「私の絶対条件と合ってるかも」と驚いた様子を見せ、「年に10回以上、１人で海外旅行を許してくれる人」と自身の条件を披露。「私も１人で自由にする時間がすごく大切だから」と語り、２人の“歪だけどぴったり噛み合う価値観”が明らかに。
最後にはハグを交わし、“まずは友人から”という形でカップル成立。これにスタジオからも「めっちゃいいじゃん！」「すごい巡り合わせ！」と祝福の声が上がり、ひろゆきも「一般的に見たら歪な条件なのに、それがたまたま合ったのがすごい」と驚きの表情を見せた。
そして最後の告白タイムでは、浜辺で待つあさのもとへ、まさかつとしんじの２人が登場。まさかつは「仕事以外で心が動く、その扉を破ってくれたのがあさちゃんだった」と想いを伝え、「“毎日１時間半、一緒に筋トレしたい”という絶対条件も、なくてもいいかなって思ってる」と価値観すら変わったことを明かす。
一方、しんじも「“愛してる”とはまだなってはいないけど、これから仲良くなっていきたい」と不器用ながら本音を吐露。「家族の最適化」という独自の“絶対条件”を語りながら、あさへ手を差し伸べる。
２人同時に手を差し出され、困惑するあさ。一度は２人の手を取るも、スタッフから「どちらかを選ぶか、どちらも選ばないか」と選択を迫られ、さらに困惑。悩んだ末、「どっちも選べない」と結論を出す。最後まで揺れ続けた三角関係の結末に、スタジオからも悲鳴が上がった。
そんな中、しんじが最後まで複雑な感情を見せる場面も。いずみとのドライブデート後のインタビューでは、「MK５。マジでキレる５秒前」とまさかの発言。番組に対し、「人生史上これほどイライラしたことはなかった」と本音を吐露。さらに告白後には、「こんな酷い演出、構成って考えられるんだって思った」と番組への複雑な思いを明かしたしんじ。一方で、「間違いなく、ここに来るときは本当に恋愛感情、人と向き合おうとしていた。慣れないことはしないもんですね」ともコメント。不器用ながらも真剣に恋と向き合っていたことを明かした。
それぞれが自分の“恋の病”と向き合った今回の旅。スタジオからは「みんな成長していた」「条件だけじゃなく、ちゃんと向き合いたいと思えたのがすごい」といった声も上がり、玉城は「計算じゃない、大人の素直な恋愛模様が見られた」とコメント。SNSでも「こんな恋愛番組初めて見た」「すごくリアルな人間ドキュメントだった」「みんな好きになった」など、大きな反響が寄せられた。
またこのたび、スピンオフとして５月９日（土）に『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』の公開が決定。石丸伸二を２泊３日、恋愛番組に置いてきたらどんな顔を見せるのか――。収録前の本音から未公開デートシーン、そして“MK５”発言の裏側まで、“しんじ節”全開だった石丸伸二を観察し、浮かび上がった数々の恋の謎に迫る。「石丸伸二はわずかでも恋心を抱いたのか」「なぜ恋はうまくいかなかったのか」――本編では描ききれなかった裏側を通して、“恋愛番組に置かれた石丸伸二”を深掘りしていく。
なお、５月９日（土）は「恋愛病院DAY」と題し、昼12時45分より、『恋愛病院』全６回に加え、スピンオフ『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』を無料一挙放送。さらに、夜９時頃から、”みんなで石丸伸二の恋を見守る会”をビジネス動画メディアReHacQと同時生配信する。
（C）AbemaTV, Inc.
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、２泊３日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられる。参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）をはじめ、『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）ら男性メンバー５名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、経営者で元自動車整備士のはるか（池田陽花/30歳）ら女性メンバー５名。スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナ。
照れながらもハグを交わした２人。デート後、「恥ずかしかったけど、しんじの温もりを感じられたのは貴重な体験でした」と笑顔を見せたいずみは、しんじへの告白を決意。
そして迎えた告白タイム。いずみは「正直で、真面目で、笑顔が素敵なところに惹かれました」「しんじの恋の病を直せるのは私しかいないと思います」と真っ直ぐ想いを伝える。しかし、しんじからは「ごめんね、いずみ。いずみとそういう関係を作っていくのは難しいと感じました」という返答が。感謝を伝えその場を去ったいずみは、「実りはしなかったけど、恋の気持ちを思い出せたのが財産」とコメント。その前向きな言葉に、スタジオからも「いずみにシード権を与えましょう」「続投をお願いしたいくらい好き！」とエールが。
一方、実業家・りゅうせいは、元トップグラドル・なつこへ告白。「なっちゃんといると自分らしくいられる」と想いを伝えるりゅうせいに対し、なつこも「前向きに、お友達からぜひよろしくお願いします」と返答。さらに、２人は初日に記入していた“秘密の絶対条件”を告白。りゅうせいは「絶対、一緒に住みません」と宣言。その理由について、「一緒に住んでると傷つけることが多い気がする」「ドタバタいろんなことをやりたい男なので、寂しい思いをさせるかもしれない」と語りつつ、「でも、なっちゃんといて、ちょっと揺らいでます」と本音を語る。
すると、なつこも「私の絶対条件と合ってるかも」と驚いた様子を見せ、「年に10回以上、１人で海外旅行を許してくれる人」と自身の条件を披露。「私も１人で自由にする時間がすごく大切だから」と語り、２人の“歪だけどぴったり噛み合う価値観”が明らかに。
最後にはハグを交わし、“まずは友人から”という形でカップル成立。これにスタジオからも「めっちゃいいじゃん！」「すごい巡り合わせ！」と祝福の声が上がり、ひろゆきも「一般的に見たら歪な条件なのに、それがたまたま合ったのがすごい」と驚きの表情を見せた。
そして最後の告白タイムでは、浜辺で待つあさのもとへ、まさかつとしんじの２人が登場。まさかつは「仕事以外で心が動く、その扉を破ってくれたのがあさちゃんだった」と想いを伝え、「“毎日１時間半、一緒に筋トレしたい”という絶対条件も、なくてもいいかなって思ってる」と価値観すら変わったことを明かす。
一方、しんじも「“愛してる”とはまだなってはいないけど、これから仲良くなっていきたい」と不器用ながら本音を吐露。「家族の最適化」という独自の“絶対条件”を語りながら、あさへ手を差し伸べる。
２人同時に手を差し出され、困惑するあさ。一度は２人の手を取るも、スタッフから「どちらかを選ぶか、どちらも選ばないか」と選択を迫られ、さらに困惑。悩んだ末、「どっちも選べない」と結論を出す。最後まで揺れ続けた三角関係の結末に、スタジオからも悲鳴が上がった。
そんな中、しんじが最後まで複雑な感情を見せる場面も。いずみとのドライブデート後のインタビューでは、「MK５。マジでキレる５秒前」とまさかの発言。番組に対し、「人生史上これほどイライラしたことはなかった」と本音を吐露。さらに告白後には、「こんな酷い演出、構成って考えられるんだって思った」と番組への複雑な思いを明かしたしんじ。一方で、「間違いなく、ここに来るときは本当に恋愛感情、人と向き合おうとしていた。慣れないことはしないもんですね」ともコメント。不器用ながらも真剣に恋と向き合っていたことを明かした。
それぞれが自分の“恋の病”と向き合った今回の旅。スタジオからは「みんな成長していた」「条件だけじゃなく、ちゃんと向き合いたいと思えたのがすごい」といった声も上がり、玉城は「計算じゃない、大人の素直な恋愛模様が見られた」とコメント。SNSでも「こんな恋愛番組初めて見た」「すごくリアルな人間ドキュメントだった」「みんな好きになった」など、大きな反響が寄せられた。
またこのたび、スピンオフとして５月９日（土）に『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』の公開が決定。石丸伸二を２泊３日、恋愛番組に置いてきたらどんな顔を見せるのか――。収録前の本音から未公開デートシーン、そして“MK５”発言の裏側まで、“しんじ節”全開だった石丸伸二を観察し、浮かび上がった数々の恋の謎に迫る。「石丸伸二はわずかでも恋心を抱いたのか」「なぜ恋はうまくいかなかったのか」――本編では描ききれなかった裏側を通して、“恋愛番組に置かれた石丸伸二”を深掘りしていく。
なお、５月９日（土）は「恋愛病院DAY」と題し、昼12時45分より、『恋愛病院』全６回に加え、スピンオフ『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』を無料一挙放送。さらに、夜９時頃から、”みんなで石丸伸二の恋を見守る会”をビジネス動画メディアReHacQと同時生配信する。
（C）AbemaTV, Inc.