＜ババサブスクって何？＞イラッとするも…ワンオペの娘が可哀想。私が頑張らないと！【第3話まんが】
私（ソウマサヨ、60代）は近所に住む娘（アカネ、30代前半）夫婦をサポートするため、孫（コウタ、年長）の保育園や習い事の送迎を担っています。フルタイム勤務の共働きで、毎日忙しそうな娘夫婦。私はそんな2人を支えたい気持ちと孫の世話に疲れを感じる現状に悩んでいます。そんななか、孫を迎えにきた娘は小学校入学後の孫を学童ではなく私に預けるつもりだと言ったのです。私が孫を預かって当然という口ぶりに強い違和感を覚えました。
娘は明らかに戸惑っています。それと同時に娘が老けて見えて、少しドキッとしました。私は娘を責めるような言い方をしたことを後悔します。
結婚が決まったときに「お母さんが全力でサポートするから、キャリアをあきらめないで」と言ったことがあります。その言葉があったから、娘夫婦はうちの近くに家を購入したのでしょう。
タクヤくんにも言い分はあるのかもしれないし、娘の話だけで判断してはいけないのもわかっています。それでも娘が可哀想だと思いました。娘の話を聞き、私がもっと頑張らなければと思い直して自分を奮い立たせます。
私は娘に孫の小学校入学後もうちに預けるつもりだと当然のように言われ、思わず反論してしまいました。
娘は戸惑いながらも、頼りすぎている自覚はあるがほかに方法がないと打ち明けます。
タクヤくんが家事や子育てにほとんど関わらない現状を聞いた私は娘を気の毒に思い、孫と娘に必要とされているのだと自分を奮い立たせました。
そんななか、孫のお迎えに来たタクヤくんが電話口で「ババサブスク」と口にするのを耳にします。
私はその言葉が頭から離れなくなりました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
娘は明らかに戸惑っています。それと同時に娘が老けて見えて、少しドキッとしました。私は娘を責めるような言い方をしたことを後悔します。
結婚が決まったときに「お母さんが全力でサポートするから、キャリアをあきらめないで」と言ったことがあります。その言葉があったから、娘夫婦はうちの近くに家を購入したのでしょう。
タクヤくんにも言い分はあるのかもしれないし、娘の話だけで判断してはいけないのもわかっています。それでも娘が可哀想だと思いました。娘の話を聞き、私がもっと頑張らなければと思い直して自分を奮い立たせます。
私は娘に孫の小学校入学後もうちに預けるつもりだと当然のように言われ、思わず反論してしまいました。
娘は戸惑いながらも、頼りすぎている自覚はあるがほかに方法がないと打ち明けます。
タクヤくんが家事や子育てにほとんど関わらない現状を聞いた私は娘を気の毒に思い、孫と娘に必要とされているのだと自分を奮い立たせました。
そんななか、孫のお迎えに来たタクヤくんが電話口で「ババサブスク」と口にするのを耳にします。
私はその言葉が頭から離れなくなりました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙