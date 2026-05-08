POデビューから6戦で30本…ウェンバンヤマがムトンボ以来のハイペースでブロックを量産

サンアントニオ・スパーズとミネソタ・ティンバーウルブズによる「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルは、フロストバンク・センターで2試合を終えて1勝1敗となった。

5月5日（現地時間4日、日付は以下同）の初戦で、同点17度、リードチェンジ19度の激戦をアウェーのウルブズが104－102で制した。すると7日の第2戦では、ホームのスパーズが相手に第1クォーター中盤までしかリードを許さず、133－95で圧勝してシリーズ戦績をタイにした。

第1戦でフィールドゴール成功率29.4パーセント（5／17）で3ポイントシュートを8本すべて落としていたビクター・ウェンバンヤマは、第2戦で同46.7パーセント（7／15）と復調し、3ポイントも7投中2本成功させ、計19得点15リバウンドのダブルダブルをマークして勝利に貢献。

キャリア3年目でプレーオフデビューを飾ったスパーズのビッグマンは、ポートランド・トレイルブレイザーズとのファーストラウンド最後の2戦で計13本のブロックショットを浴びせた。さらに、ウルブズとのシリーズ初戦で1973－74シーズン以降、プレーオフにおける1試合最多ブロック数となる12本、続いて第2戦でも2ブロックを残した。

ここまでプレーオフ6試合へ出場し、驚異の平均5.0ブロックを誇る22歳のビッグマンは、計30本に到達した。1973－74シーズン以降、ウェンバンヤマよりも少ない試合数で30ブロックをクリアしたのは、当時デンバー・ナゲッツのディケンベ・ムトンボ（元アトランタ・ホークスほか）の5試合のみだと『OptaSTATS』が報じている。

ウルブズとのカンファレンス準決勝は、会場をターゲット・センターへ移して9日に第3戦、11日に第4戦が行われる。スパーズを引っ張るウェンバンヤマには、攻防両面で活躍が期待されている。

【動画】ウルブズ対スパーズのシリーズ第2戦をハイライトで！





