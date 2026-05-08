キタニタツヤ、7月よりスタートするTVアニメ『これ描いて死ね』OPテーマに「遺書」を書き下ろしが決定！

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キタニタツヤが、2026年7月3日(金)から放送されるTVアニメ『これ描いて死ね』のOPテーマに新曲「遺書」を書き下ろした。

「マンガ大賞2023大賞」や「第70回 小学館漫画賞」など数々の賞を受賞し、SNSでも多数の高評価を獲得している小学館「ゲッサン」連載中の「これ描いて死ね」。待望のアニメ化となる本作のOPテーマをキタニタツヤが担当、新曲として「遺書」を書き下ろした。

新曲「遺書」が使用された本PVが公開されているので、ぜひチェックしてほしい。

＜キタニタツヤ コメント＞

人が死ねば肉体は無に帰すが、頭や心の内側にあるものは残しておける。自分という存在があって、そこから見た世界があって、誰かにそれをわかっていてほしいから書いて残しておく。この書き置きを遺書と呼ぶ。

ところで創作活動とは「俺はここにいるぞ（いたぞ）」という絶叫だ。そうして作品の中に刻まれた自分を世界の隅に飾りたい人間達のための営為。勿論千年後の世にも俺を知ってほしいし、もしかしたらそれすら可能だと思わせてくれるのが創作だけど、その眼目は、今この瞬間の自分の有り様全てを目の前の紙に叩きつけることにこそある。

創作とはつまり、「生きているかぎり上書き保存で更新され続ける遺書」である！そんな歌です。

●作品情報

TVアニメ『これ描いて死ね』



2026年7月3日（金）より毎週金曜 日本テレビ系フラアニにて23時30分から全国30局ネットで放送

※放送時間は変更になる場合がございます。

＜イントロダクション＞

マンガ大賞2023大賞受賞!! 第70回小学館漫画賞受賞!!

小学館「ゲッサン」にて連載中の「これ描いて死ね」が待望のTVアニメ化‼︎

東京都の島しょ・伊豆王島に住む

高校1年生の安海相。

漫画を読むのが大好きな彼女は、

とある出来事がきっかけで

漫画を“つくる”ことを意識し始める……

少女が踏み出す

漫画創りの道は、果たして!?

知っているようで知らない漫画創作の世界。

作品を生み出す苦しみも歓びも

余さず詰め込んだ漫画浪漫成長譚!!!

漫画を愛する全ての人に届けッ‼︎

【CAST】

関根明良 早見沙織

仁見紗綾 藤村花音 水瀬いのり

日郄のり子

種粼敦美 ゆかな 井上喜久子

【STAFF】

監督：赤城博昭

シリーズ構成：福田裕子

脚本：福田裕子 伊丹あき 加藤還一

キャラクターデザイン：瀬川健寿

色彩設計：柳澤久美子

美術監督：春日礼児

撮影監督：浜尾繁光

編集：肥田文

音楽：堤博明

音響監督：天野龍洋

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

OPテーマ：キタニタツヤ『遺書』

アニメーション制作：シンエイ動画

製作：王島南高校漫研

©とよ田みのる／小学館／王島南高校漫研

関連リンク

TVアニメ『これ描いて死ね』公式サイト

https://www.vap.co.jp/korekaite-shine/

キタニタツヤ オフィシャルサイト

https://tatsuyakitani.com/