ガブちゃんを演じる久野美咲

月刊少年「ガンガン」にて、2022年1月号から連載中の漫画『黄泉のツガイ』が4月4日よりテレビアニメとして放送されている。

本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く最新作で、シリーズ累計600万部を突破する人気作。謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトルだ。

そんな本作でガブちゃんを演じる久野美咲にインタビュー。同作への思いを語ってもらった。

――出演が決まった時のお気持ちを教えてください

「とっても嬉しかったです。任せていただけた分、全力で一生懸命頑張りたいなと思いました」

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

――原作を読んでの感想はどうでしょうか？

「ものすごくワクワクしました。世界観や設定なども、他では見たことがないようなオリジナリティに溢れていて、とても魅き込まれました。先が全く読めない展開だなと感じましたね」

――ガブちゃんを演じる上で意識していることはありますか？

「1話をご覧になった方はお分かりだと思うのですが、ガブちゃんって、すごく冷酷で残忍なところがあるんです。そのような役を演じる機会も今までなかなかなかったので『頑張らねば』と思いました。

実は収録が始まる前に、荒川弘先生からガブちゃんについて、原作ではまだ描かれていない部分についても教えていただいたんです。なので、それを踏まえて"じゃあこうしよう"と意識して演じさせていただいています。

また、アサとは信頼関係が築けている間柄なのですが、(アサを演じる)宮本侑芽ちゃんとは子役の時から吹き替えのお仕事でよく姉妹の役をやらせていただいていたので、すごく安心感もあって、個人的にも侑芽ちゃんとのご縁を感じながら、楽しく演じさせていただいています」

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

――現場の雰囲気はいかがでしょうか？

「お芝居に集中できる現場だなと感じています。それはスタッフさん方や、先輩方をはじめとする共演者の皆さんがそういう空気作りをしてくださっているからだと思うので、本当に感謝しています。その反面、休憩時間はすごく和やかなので、休憩時間と本番の空気が切り変わる瞬間がすごく心地よくて。のびのびと演じさせていただいています」

――HOMINISでは、3名の出演者の皆さんに現場で見た共演者の方のすごいところを教えていただきたいと考えています。久野さんから見た小野賢章さんの印象を教えてください

「賢章さんとはこれまで共演させていただいたことはありましたけど、レギュラーでがっつりご一緒するのは今回が初めてなのですが、『お芝居って何だろう』と思わせてくれるような先輩です。私たちは体や声を使ってキャラクターを演じているんですが、賢章さんはものすごく自然に役を演じていらっしゃるので、『お芝居をしている』というふうに感じさせないんです。しっかりと役をご自身の中に落とし込んでから表現なさっているように感じて、とても尊敬しています。

あとは、いつも笑顔で挨拶してくださるおかげで、私もリラックスすることができますし、座長として現場の雰囲気も良くしてくださっていて、本当に頼れる座長です」

――ちなみに宮本さんから久野さんに対しては「頭の中を覗いてみたい」とのコメントがありました

「なんだか恥ずかしいですね(笑)。そんな風に言っていただけて、とても嬉しいです。侑芽ちゃんは子役の時からお芝居がとっても素敵で、いつも勉強させていただいていて。侑芽ちゃんのことも、小さい時からずっと尊敬しています。今回、アサとガブちゃんも掛け合いが多いので、とても楽しみながら演じさせていただいています！」

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

文・撮影＝於ありさ



TVアニメ『黄泉のツガイ』公式サイト

放送情報

TVアニメ『黄泉のツガイ』

毎週土曜23時30分〜TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11ほか各局にて放送中

毎週土曜24時〜各配信プラットフォームにて順次配信中

※放送日時・配信日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください

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