Nintendo Switch 2

任天堂は、携帯ゲーム機「Nintendo Switch 2」と「Nintendo Switch」を5月25日から値上げ。Nintendo Switch 2 日本語・国内専用は49,980円から59,980円となる。Nintendo Switch（有機ELモデル）は37,980円から47,980円、Nintendo Switchは32,978円から43,980円、Nintendo Switch Liteは21,978円から29,980円へ値上げする。

任天堂は理由として、「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果」と説明している。

また、オンラインサービスのNintendo Switch Onlineも7月1日から値上げ。「グローバルで共通のサービスをご提供していることを前提に、各地域間におけるサービス提供価格のバランスを調整するため」として、個人プラン1カ月の料金は従来の306円から、400円になる。