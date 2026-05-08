GeForce RTX 5090 Founders Edition入り自作PC組み立てキット発売！ パソコン工房から
ユニットコムは4月28日、パソコン工房店舗と公式WEBストア上で、GeForce RTX 5090 Founders Editionを組み合わせた組み立てキットを発売した。パソコン組立代行サービスにも対応しており、依頼することも可能だ。
GeForce RTX 5090 Founders Edition入り自作PC組み立てキット発売！ パソコン工房から
CPU・マザーボード・メモリ・SSD・電源なども人気の厳選パーツで取り揃えたという組立キットに、GeForce RTX 5090 Founders Editionを組み合わせた新製品。加えてパソコンの組立に不安がある場合や、組立を専門スタッフに任せたい場合にも安心のパソコン組立代行サービスにも対応する。
○ASUS AP201 ASUS PRIME CASE MESH ブラック・ホワイトカラー PCケース
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K PLUS
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：ミニタワー / MicroATX
組み立てキット価格：861,300円
GeForce RTX 5090 Founders Edition入り自作PC組み立てキット発売！ パソコン工房から
CPU・マザーボード・メモリ・SSD・電源なども人気の厳選パーツで取り揃えたという組立キットに、GeForce RTX 5090 Founders Editionを組み合わせた新製品。加えてパソコンの組立に不安がある場合や、組立を専門スタッフに任せたい場合にも安心のパソコン組立代行サービスにも対応する。
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K PLUS
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：ミニタワー / MicroATX
組み立てキット価格：861,300円