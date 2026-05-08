『胡同（フートン）』のKFC（コリアンフライドチキン）｜宇賀なつみ「ほろ酔いおつまみ」

お酒をこよなく愛するアナウンサー・宇賀なつみさんの「ほろ酔いおつまみ」。今回は、『胡同（フートン）』のKFC（コリアンフライドチキン）です。

しっかりとした辛味を楽しめるKFC（コリアンフライドチキン）8P \850。100％生マッコリをたっぷり楽しめるやかんマッコリ \2,200。

編集S

焼き肉がメインのお店で宇賀さんが推すチキンとは、気になりますね。

宇賀さん

このチキン、辛味にパンチがあって最高なの！ ガツンと辛さがきて刺激的なんだけど、後に残る嫌な辛さじゃないからほかの料理を食べるとスッと引くんだよ。

編集S

たしかに、辛いものが好きな私でもけっこうくる辛さ…！ 数々の焼き肉メニューの中で、常連さんの根強いファンが多くて裏メニューとして残っているそうです。

宇賀さん

残ってよかった！（笑）

編集S

鶏の手羽中を揚げて、コチュジャンをベースに数種類の香辛料や調味料を合わせた特製のタレを絡めてあるとのこと。

宇賀さん

お肉のサイズが大きすぎないのもいいんだよね。お酒のアテにつまみやすいし、飲み会の中盤に挟むのにもちょうどよくて。

編集S

個人的には、ビニール手袋をつけて食べられるのもラクだし豪快に食べられて嬉しいポイントです。

宇賀さん

あと、このやかんマッコリ。本場韓国感があってテンション上がる！

編集S

都内でも数少ないマッコリサーバーから注がれるんですって。自然発酵が飲む時まで続いてフルーティな味わいになるそう。

宇賀さん

珍しい！ お店の雰囲気も、韓国の雑多でかわいい感じがして素敵。みんなでワイワイ飲める場所だね！

宇賀なつみ

お酒をこよなく愛するアナウンサー。自身初のエッセイ本『じゆうがたび』（幻冬舎）が発売中。

編集S

このチキンがあれば、マッコリとビールを交互に延々と飲み続けられそうでした。

information

胡同 西麻布店

東京都港区西麻布4-1-8 上滝ビル1F TEL. 03-5467-2213 17:00〜23:00（料理22:00 LO、ドリンク22:30 LO ） 年末年始休 2000年オープン。 予約は電話またはWebにて。