【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

タカラトミーは、ハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」の新商品を5月13日より開催されるイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて展示する。

展示品には「ZOIDS」より「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様(グラビティカノン付属)」が登場。通販サイト「タカラトミーモール」にて2027年2月下旬に発売を予定し、予約受付は7月となっている。

「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様(グラビティカノン付属)」はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」に登場したガーディアンフォースの超大型ゾイド「ウルトラザウルス」を「ADVANCED Zi」シリーズで立体化。「グラビティカノン」装備時は全長721mm、全高379mm横幅392mmと最大級のスケールとなっている。

「トランスフォーマー」シリーズからは「リアルメカ」をコンセプトとした「OVERGEAR（オーバーギア）」シリーズの第3弾として「オプティマスプライム」が登場。発売は2027年春を予定し、予約受付は6月上旬を予定している。

そして、T-SPARKのブランド「TOYRISE（トイライズ）」からは新たな玩具化案先行タイプによるゲッターロボのキャラクターマーチャンダイジング企画を商品化。他にもアニメ「勇者シリーズ」に登場する主要メカ「ファイヤーダグオン」「超竜神」を商品化やアニメ「エルドラン」シリーズに登場する主要メカ「ライジンオー」を商品化。

「第64回 静岡ホビーショー」の同社ブースではTOYRISE 「キングエクスカイザーブラックVer.」、ZOIDS「RMZ-EX02 デザートライガー」特別販売を実施する。

OVERGEAR オプティマスプライム

「フォースゲッターロボ」商品イメージ

『勇者シリーズ』カラー設定 「ファイヤーダクオン」

「超竜神」（中央）

【物販コーナー】

TOYRISE 「キングエクスカイザーブラックVer.」

ZOIDS 「RMZ-EX02 デザートライガー」

ADVANCED Zi SERIES

NEXT NEW ZOIDS



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AZ-17 ウルトラザウルス



2026年7月予約開始予定



━━━━━━━━━━━━━━━ pic.twitter.com/elmnYXPmzA - ゾイド【公式】 (@zoids_official) May 8, 2026

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