静岡ホビーショーにて初お披露目。「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様」が2027年2月下旬に発売トランスフォーマー、ゲッターロボの新商品も
タカラトミーは、ハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」の新商品を5月13日より開催されるイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて展示する。
展示品には「ZOIDS」より「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様(グラビティカノン付属)」が登場。通販サイト「タカラトミーモール」にて2027年2月下旬に発売を予定し、予約受付は7月となっている。
「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様(グラビティカノン付属)」はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」に登場したガーディアンフォースの超大型ゾイド「ウルトラザウルス」を「ADVANCED Zi」シリーズで立体化。「グラビティカノン」装備時は全長721mm、全高379mm横幅392mmと最大級のスケールとなっている。
「トランスフォーマー」シリーズからは「リアルメカ」をコンセプトとした「OVERGEAR（オーバーギア）」シリーズの第3弾として「オプティマスプライム」が登場。発売は2027年春を予定し、予約受付は6月上旬を予定している。
そして、T-SPARKのブランド「TOYRISE（トイライズ）」からは新たな玩具化案先行タイプによるゲッターロボのキャラクターマーチャンダイジング企画を商品化。他にもアニメ「勇者シリーズ」に登場する主要メカ「ファイヤーダグオン」「超竜神」を商品化やアニメ「エルドラン」シリーズに登場する主要メカ「ライジンオー」を商品化。
「第64回 静岡ホビーショー」の同社ブースではTOYRISE 「キングエクスカイザーブラックVer.」、ZOIDS「RMZ-EX02 デザートライガー」特別販売を実施する。
OVERGEAR オプティマスプライム
「フォースゲッターロボ」商品イメージ
『勇者シリーズ』カラー設定 「ファイヤーダクオン」
「超竜神」（中央）【物販コーナー】
TOYRISE 「キングエクスカイザーブラックVer.」
ZOIDS 「RMZ-EX02 デザートライガー」
ADVANCED Zi SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) May 8, 2026
NEXT NEW ZOIDS
━━━━━━━━━━━━━━━
AZ-17 ウルトラザウルス
2026年7月予約開始予定
━━━━━━━━━━━━━━━ pic.twitter.com/elmnYXPmzA
タカラトミー×ダイナミック企画 驚愕の新企画！- T-SPARK 公式 (@tspark_official) May 8, 2026
ゲッターサーガに新たな1ページが書き加えられる。
シリーズ発祥から50年を超えたゲッターロボに新たなコンセプトのゲッターロボが誕生。TOYRISE版ゲッターロボとして誕生する、
その名は『フォース ゲッターロボ』！ pic.twitter.com/EtEN1gLhRj
＼今年も静岡ホビーショーへ出展します！！／- T-SPARK 公式 (@tspark_official) May 8, 2026
今年も「T-SPARK」ブースは多数の新商品を展示いたします！！
さらにT-SPARKアイテム２種の特別販売、オフィシャルグッズ販売、タッチ＆トライゾーンによる試遊など盛りだくさん！
皆様のご来場をお待ちしております！
↓詳細はコチラ… pic.twitter.com/S3MIyOLf9p
(C) ＴＯＭＹ (C)ShoPro
(C) ＴＯＭＹ
(C)サンライズ (C) ＴＯＭＹ
(C)Ｇｏ Ｎａｇａｉ－Ｋｅｎ Ｉｓｈｉｋａｗａ／Ｄｙｎａｍｉｃ Ｐｌａｎｎｉｎｇ