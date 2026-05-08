「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第１日」（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

プロ２年目を迎える大久保柚季（２２）＝加賀電子＝が強気のパットを武器に３バーディー、１ボギーの７０でラウンド。首位・福山恵梨と２打差の２位につけた。年間女王、メジャー初制覇を目指す河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝は３バーディー、３ボギーのイーブンパーで９位発進となった。

大久保にとっては自身２度目となるメジャー大会。特別な空気を感じながらのスタート間もない２番パー４で８メートルのバーディーパットを沈め、落ち着いてコースに向かうことができた。続く３番パー５でも下６メートルからのバーディーパットを決めきった。

「得意」というパターが、好発進の支えだ。最終１８番パー４も１・５メートルのパーパットを残したが、モットーとする「強め」のストロークを貫いて、見事パーセーブだ。

強気の鈴木愛、ストロークは河本結と、パター巧者を参考にする。一方で、緊張するタイプでもあり「よく震えながら打ってます」とも明かす。

それでも強いパットが打てるのは、リズム重視に徹しているから。そのリズムを作るため、頭の中で「チャー・シュー・メン」と唱えながらストロークしていたが、今大会はキャディーも務める姉でティーチングプロでもある咲季さんから「タイミングが合ってない」と指摘され、前週から「チャー・ハン」に変更。これが切れ味を呼んだ。

昨年同大会は出場資格がなかったため、恒例となっている出場しない新人全員が大会の裏方を務めるルーキーキャンプに参加。同期・入谷響の組のスコアボードを持って歩いた。

「来年こそは」の思いも強まり、結果、昨年はルーキーでの下部ツアー賞金女王にも輝いた。そしてつかんだチャンス。２日目以降も、グリーン上のパフォーマンスで上位に食らいついていく。

◆大久保 柚季（おおくぼ・ゆずき）２００３年１０月１３日、大阪市出身。ティーチングプロの資格を持つ姉の咲季さんの影響で６歳からゴルフを始める。小学６年時は関西ジュニアで春夏連覇。２４年、４度目のプロテストで合格。昨年は新人ながら下部ツアー賞金女王に。１６０センチ。所属は加賀電子。