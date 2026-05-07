ゴダイゴ、NHK『SONGS』に19年ぶりに降臨！ゴダイゴをリスペクトするJUJUを交えての「モンキー・マジック」のパフォーマンスも

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デビュー50周年を迎えたゴダイゴが、5月14日放送のNHK『SONGS』に登場。ゴダイゴが『SONGS』に出演するのは、実に19年ぶりとなる。

■JUJUは、ゴダイゴをリスペクトする“ラバーゲスト”として登場

1976年に「僕のサラダガール」でデビュー以来、幾度かの活動休止を挟みつつ、2006年に「恒久的な再始動」を宣言、ついに2026年にデビュー50周年を迎えたゴダイゴ。番組では貴重なアーカイブ映像とともに、同じ年にレコードデビューしたロックレジェンド・Charの証言でその軌跡を振り返る。

さらに少年時代にゴダイゴと出会い、その音楽に魅了され続けてきた音楽プロデューサーの亀田誠治が“洋楽”をキーワードにゴダイゴを徹底分析。彼らが当時のシーンにいかに大きな影響を与えたのか、その真価を紐解いていく。

番組責任者・大泉洋とのスタジオトークでは、ゴダイゴをリスペクトし、楽曲カバーをした経験もあるJUJUも“ラバーゲスト”として出演。JUJUが今も鮮明に覚えているというゴダイゴとの最初の出会いに大泉とメンバーも大爆笑。さらに制作時間がわずか12時間しかなかったという代表曲「銀河鉄道999」の誕生秘話や、6万人の観衆を集めたことで伝説となったネパールでの野外コンサートの舞台裏など、メンバーが秘蔵エピソードを次々と明かす。

スタジオパフォーマンスでは、代表曲「銀河鉄道999」はもちろんのこと、大ヒットドラマの主題歌を詰め込んだ「西遊記」メドレーも演奏。「モンキー・マジック」ではJUJUも参加し、スペシャルコラボが実現する。

そして、これまでも昭和歌謡やJAZZなど、様々なカバー曲を披露してきたJUJUは、ゴダイゴの楽曲にも大きな影響を与えた1970年代の洋楽からエルトン・ジョンの「Your Song」を披露。ゴダイゴのメンバーとエルトン・ジョンには意外な接点も…!?

デビュー50周年のゴダイゴ時代を彩った音楽とともにその歩みを紐解く永久保存版の45分。放送を楽しみに待とう。

■番組情報

NHK総合『SONGS ゴダイゴ』

05/14（木）22:00～22:45

再放送：05/18（月）24:35～25:20

出演：ゴダイゴ JUJU（ラバーゲスト） 大泉洋

インタビュー出演：Char 亀田誠治

歌唱曲：「銀河鉄道999」「『西遊記』SPメドレー（ガンダーラ～ホーリー＆ブライト～モンキー・マジック）」

「Your Song」（エルトン・ジョン）／JUJU

■関連リンク

『SONGS』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/songs

ゴダイゴ OFFICIAL SITE

https://godiego.co.jp/godiego/