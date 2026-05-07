【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントはアフリカの国名
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、歴史に名を刻む思想家、自然界の植物、そしてアフリカ大陸の国という、3つの言葉を選びました。歴史、理科、地理といった多彩なジャンルの知識を思い出しながら、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□か
□□しお
□□がる
ヒント：ストア派の哲学者としても知られる、古代ローマの政治家・思想家の名前。キク科に属する植物の属名。そして、ダカールを首都とする西アフリカの共和国を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「せね」を入れると、次のようになります。
せねか（セネカ）
せねしお（セネシオ）
せねがる（セネガル）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、古代の知性、身近な園芸植物、そして国際社会のニュースで耳にする国名という、スケールの大きな言葉を組み合わせました。共通の「せね」という音が、遥か昔の哲学から、現代の風景、そして世界の地理までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、語彙のネットワークが広がる感覚を楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、歴史に名を刻む思想家、自然界の植物、そしてアフリカ大陸の国という、3つの言葉を選びました。歴史、理科、地理といった多彩なジャンルの知識を思い出しながら、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□か
□□しお
□□がる
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：せね正解は「せね」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せね」を入れると、次のようになります。
せねか（セネカ）
せねしお（セネシオ）
せねがる（セネガル）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、古代の知性、身近な園芸植物、そして国際社会のニュースで耳にする国名という、スケールの大きな言葉を組み合わせました。共通の「せね」という音が、遥か昔の哲学から、現代の風景、そして世界の地理までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、語彙のネットワークが広がる感覚を楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)