濱口竜介監督最新作『急に具合が悪くなる』カンヌ正式出品 本予告＆メインビジュアル解禁
フランスで開催される「第79回カンヌ国際映画祭」のコンペティション部門に選出された濱口竜介監督の最新作『急に具合が悪くなる』（6月19日公開）より、メインビジュアル、本予告、場面写真が解禁となった。
【動画】映画『急に具合が悪くなる』本予告（60秒）
『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー賞国際長編映画賞を受賞したほか、『悪は存在しない』でベネチア国際映画祭銀獅子賞、『偶然と想像』でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞するなど、国内外で高い評価を得ている濱口監督。
本作は、介護施設で理想のケアを追求する女性マリー＝ルーと、ステージIVのがんを抱える舞台演出家・真理という、同じ名前を持つふたりが偶然に出会い、やがて友情という枠組みをも超えた深い絆を結んでいく姿を描く物語。
主人公を演じるのは、『ベネデッタ』で知られるフランスの俳優ヴィルジニー・エフィラと、モデルとして世界的に活躍し『ウルヴァリン：SAMURAI』などにも出演した岡本多緒。日仏のトップ俳優によるダブル主演が実現した。さらに、長塚京三、黒崎煌代らが出演している。
解禁された本予告は、真理（岡本）が「進行がんで余命半年」と告白する衝撃的なシーンから幕を開ける。その言葉を客席から真剣な眼差しで見つめているマリー＝ルー（エフィラ）。
続いて映像は、主人公ふたりのコントラストを描き出す。理想の介護を追求するあまり、「現場の仕組みを変えないと、介護は変わらない」と施設内で孤軍奮闘するマリー＝ルー。一方、マリー＝ルーが思わず「余命わずかなんて信じられない」とこぼすほどに生命力を放つ、がんを抱えて生きる演出家、真理。
ホワイトボードを前に「戦ってるものの正体をさ、もうちょっと詰めてみない？」と熱っぽくマリー＝ルーに問いかける。「それは運命的な出会いだった」。その言葉通り、ふたりは出会ってすぐに、国境や言葉の壁を越え、魂のレベルで深く共鳴していく。
「あなたともっとたくさん話したい」と微笑む真理に対して、「怖い？……死ぬこと」と静かに問いかけるマリー＝ルー。ふたりの穏やかな対話が、パリの美しい風景とともに切り取られていく。しかし映像の後半、事態は急転する。真理が芝生の上に崩れ落ち、マリー＝ルーが駆け寄る。
「認知症、老い、死……どれも解決できない」というせりふとともに涙ぐむマリー＝ルーと真理が映し出されたあとに、「我々が開くのはこの世界の新たな可能性だ」という長塚演じる俳優・清宮吾朗の力強いせりふが重なる。さらに、黒崎演じる自閉スペクトラム症の少年・窪寺智樹が穏やかな表情で空を見上げている姿も映し出される。
夜の街で車椅子を押す真理が「悪あがきしようよ 一緒に」とつぶやき、マリー＝ルーが「いいね」と静かに力強く答える。最後に映し出される、ふたりの熱い抱擁と、「生涯忘れえぬ3時間16分」というキャッチコピーが、圧倒的な希望と生のエネルギーに満ちた強く心を揺さぶる比類なき傑作であることを確信させる本予告編となっている。
あわせて解禁されたポスタービジュアルでは、パリのセーヌ川沿いの夜景を背景に並ぶ2人の姿が印象的に切り取られ、「この魂の出会いが、世界を変える」というコピーが添えられている。
場面写真では、マリー＝ルーが、ユマニチュードという介護技術を施設に浸透させるべく笑顔で入居者に接する入居者に寄り添う姿や、真理との抱擁シーン、さらに自閉スペクトラム症の少年・智樹（黒崎）と向き合う姿などが公開された。
言葉や文化の壁を越えた“魂の出会い”を描く本作。カンヌの舞台で初披露される新作に、世界中から熱い視線が注がれている。
（C）2026 Cinefrance Studios - Arte France Cinema - Office Shirous - Bitters End - Heimatfilm - Tarantula & Gapbusters - Same Player - Soudain JPN Partners
【動画】映画『急に具合が悪くなる』本予告（60秒）
『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー賞国際長編映画賞を受賞したほか、『悪は存在しない』でベネチア国際映画祭銀獅子賞、『偶然と想像』でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞するなど、国内外で高い評価を得ている濱口監督。
主人公を演じるのは、『ベネデッタ』で知られるフランスの俳優ヴィルジニー・エフィラと、モデルとして世界的に活躍し『ウルヴァリン：SAMURAI』などにも出演した岡本多緒。日仏のトップ俳優によるダブル主演が実現した。さらに、長塚京三、黒崎煌代らが出演している。
解禁された本予告は、真理（岡本）が「進行がんで余命半年」と告白する衝撃的なシーンから幕を開ける。その言葉を客席から真剣な眼差しで見つめているマリー＝ルー（エフィラ）。
続いて映像は、主人公ふたりのコントラストを描き出す。理想の介護を追求するあまり、「現場の仕組みを変えないと、介護は変わらない」と施設内で孤軍奮闘するマリー＝ルー。一方、マリー＝ルーが思わず「余命わずかなんて信じられない」とこぼすほどに生命力を放つ、がんを抱えて生きる演出家、真理。
ホワイトボードを前に「戦ってるものの正体をさ、もうちょっと詰めてみない？」と熱っぽくマリー＝ルーに問いかける。「それは運命的な出会いだった」。その言葉通り、ふたりは出会ってすぐに、国境や言葉の壁を越え、魂のレベルで深く共鳴していく。
「あなたともっとたくさん話したい」と微笑む真理に対して、「怖い？……死ぬこと」と静かに問いかけるマリー＝ルー。ふたりの穏やかな対話が、パリの美しい風景とともに切り取られていく。しかし映像の後半、事態は急転する。真理が芝生の上に崩れ落ち、マリー＝ルーが駆け寄る。
「認知症、老い、死……どれも解決できない」というせりふとともに涙ぐむマリー＝ルーと真理が映し出されたあとに、「我々が開くのはこの世界の新たな可能性だ」という長塚演じる俳優・清宮吾朗の力強いせりふが重なる。さらに、黒崎演じる自閉スペクトラム症の少年・窪寺智樹が穏やかな表情で空を見上げている姿も映し出される。
夜の街で車椅子を押す真理が「悪あがきしようよ 一緒に」とつぶやき、マリー＝ルーが「いいね」と静かに力強く答える。最後に映し出される、ふたりの熱い抱擁と、「生涯忘れえぬ3時間16分」というキャッチコピーが、圧倒的な希望と生のエネルギーに満ちた強く心を揺さぶる比類なき傑作であることを確信させる本予告編となっている。
あわせて解禁されたポスタービジュアルでは、パリのセーヌ川沿いの夜景を背景に並ぶ2人の姿が印象的に切り取られ、「この魂の出会いが、世界を変える」というコピーが添えられている。
場面写真では、マリー＝ルーが、ユマニチュードという介護技術を施設に浸透させるべく笑顔で入居者に接する入居者に寄り添う姿や、真理との抱擁シーン、さらに自閉スペクトラム症の少年・智樹（黒崎）と向き合う姿などが公開された。
言葉や文化の壁を越えた“魂の出会い”を描く本作。カンヌの舞台で初披露される新作に、世界中から熱い視線が注がれている。
（C）2026 Cinefrance Studios - Arte France Cinema - Office Shirous - Bitters End - Heimatfilm - Tarantula & Gapbusters - Same Player - Soudain JPN Partners