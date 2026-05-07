ローソン、老舗茶舗ブランド「森半」とコラボした抹茶スイーツ3品を発売
ローソンは5月5日より、抹茶で有名な京都・宇治の老舗茶舗ブランド「森半」とコラボレーションしたスイーツ3品を、全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「Uchi Café×森半 濃い抹茶しっとり ビスケットサンド」
今回は、天保7年(1836年)に京都・宇治で創業した、歴史ある老舗茶舗ブランド「森半」とコラボ。日本茶の歴史とともに歩み、最高級の抹茶や玉露は品評会で数多くの賞を受賞している森半の濃厚な抹茶を使用したスイーツ3品が登場する。
まずは、「Uchi Café×森半 濃い抹茶しっとり ビスケットサンド」(297円)。しっとりほろほろ食感のビスケット生地で、宇治抹茶を使用した抹茶クリームと抹茶ガナッシュをサンドしている。
ローソン「Uchi Café×森半 ショコラドーム 抹茶」
「Uchi Café×森半 ショコラドーム 抹茶」(322円)は、コクのある抹茶ミルククリームの中に濃厚な抹茶ソースを閉じ込め、チョコでコーティングしたドーム状のケーキ。
ローソン「森半 抹茶ラテクリーム 今川焼 2個入」
また、「森半 抹茶ラテクリーム 今川焼 2個入」(246円)も登場。抹茶とミルク感が味わえるクリーム入りで、自然解凍でも、レンジで温めてもOK。
※画像はすべてイメージ。
※店舗・地域によって、取り扱いがない場合もある。
ローソン「Uchi Café×森半 濃い抹茶しっとり ビスケットサンド」
今回は、天保7年(1836年)に京都・宇治で創業した、歴史ある老舗茶舗ブランド「森半」とコラボ。日本茶の歴史とともに歩み、最高級の抹茶や玉露は品評会で数多くの賞を受賞している森半の濃厚な抹茶を使用したスイーツ3品が登場する。
ローソン「Uchi Café×森半 ショコラドーム 抹茶」
「Uchi Café×森半 ショコラドーム 抹茶」(322円)は、コクのある抹茶ミルククリームの中に濃厚な抹茶ソースを閉じ込め、チョコでコーティングしたドーム状のケーキ。
ローソン「森半 抹茶ラテクリーム 今川焼 2個入」
また、「森半 抹茶ラテクリーム 今川焼 2個入」(246円)も登場。抹茶とミルク感が味わえるクリーム入りで、自然解凍でも、レンジで温めてもOK。
※画像はすべてイメージ。
※店舗・地域によって、取り扱いがない場合もある。