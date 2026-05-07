純喫茶10店舗イートイン、プロマイド撮影会も開催！ 東武百貨店 池袋本店 第9回 昭和・平成レトロな世界展

記事ポイント 純喫茶10店舗が入れ替わりで出店する「喫茶と〜ぶ」で、東武限定の自家製ミートソースのホットサンド（1,250円）や1ホールにりんご20個超を使ったタルトタタン（1,851円）など各地の名店グルメをその場で楽しめます東武限定チャーミーちゃんコラボ品や、実際にスターやアイドルも撮影したマルベル堂でのプロマイド撮影会（2,750円/回）など昭和ならではの体験も充実しています5月26日まで同時開催の「幽☆遊☆白書」POP-UP SHOPでは東武限定コラボドリンク全6種（各880円）が登場し、注文ごとにランダムでコースターが1枚プレゼントされます 純喫茶10店舗が入れ替わりで出店する「喫茶と〜ぶ」で、東武限定の自家製ミートソースのホットサンド（1,250円）や1ホールにりんご20個超を使ったタルトタタン（1,851円）など各地の名店グルメをその場で楽しめます東武限定チャーミーちゃんコラボ品や、実際にスターやアイドルも撮影したマルベル堂でのプロマイド撮影会（2,750円/回）など昭和ならではの体験も充実しています5月26日まで同時開催の「幽☆遊☆白書」POP-UP SHOPでは東武限定コラボドリンク全6種（各880円）が登場し、注文ごとにランダムでコースターが1枚プレゼントされます

昭和100周年の節目に、東武百貨店 池袋本店が純喫茶の名店グルメから昭和・平成ノスタルジーあふれる雑貨まで幅広く集めたイベントを開催します。

会期は2026年5月14日(木)から19日(火)の6日間、池袋本店8階催事場（約280坪）に約40店舗が出店します。

純喫茶ブームの立役者として知られる東京喫茶店研究所 2代目所長 難波 里奈さんが選りすぐった純喫茶10店舗のイートインを目玉に、東武限定のチャーミーちゃんコラボ品やプロマイド撮影会なども展開されます。

東武百貨店 池袋本店「第9回『昭和・平成レトロな世界展』」





会期：2026年5月14日(木)〜5月19日(火)会場：東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約280坪）営業時間：午前10時〜午後7時（イートインのラストオーダーは閉場30分前）出店数：約40店舗

東武百貨店 池袋本店の8階催事場に、純喫茶・昭和平成グルメ・レトロ雑貨・ノスタルジックグッズを扱う約40店舗が集結します。

純喫茶コーナー「喫茶と〜ぶ」では、難波 里奈さんおすすめの10店舗が会期中に入れ替わりで登場し、大阪・京都・銀座・松本など各地の名店メニューをその場でイートインできます。

東武百貨店への初出店となる店舗も複数含まれ、東武限定メニューも多数用意されています。

レトロかわいいお人形チャーミーちゃんの東武限定コラボ品も見どころのひとつです。

純喫茶の名物ホイッププリンをモチーフにしたコラボ品や、人気ソフビ作家Izumonster氏が原型を手掛けた新作など、コレクター心をくすぐるアイテムが登場します。

プロマイド、古着、昭和雑貨、レトロゲームソフトなど幅広いジャンルのグッズも100円から揃い、昭和世代には懐かしく若年層には新鮮に映るコンテンツが6日間展開されます。

喫茶と〜ぶ 純喫茶イートイン

東京喫茶店研究所 2代目所長 難波 里奈さんおすすめの純喫茶10店舗が会期中に入れ替わりで出店する「喫茶と〜ぶ」は、今回の催事の核となるコーナーです。

大阪・京都・銀座・松本など各地の名店が池袋に集い、その場でイートインを楽しめます。

喫茶ルプラ店舗：大阪【喫茶ルプラ】（初出店・東武限定品）商品：自家製ミートソースのホットサンド価格：1,250円（1人前）各日数量限定

肉と香味野菜をじっくり煮込んだボロネーゼ風の自家製ミートソースをパンで挟んだ一品で、東武百貨店への初出店に合わせた東武限定メニューです。

焼き上げたパンの断面からミートソースの旨みがにじむ仕上がりで、数量限定のため早めの来場が必要です。

LA VOITURE(ラ ヴァチュール)





店舗：京都【LA VOITURE(ラ ヴァチュール)】（初出店）商品：タルトタタン(サンふじ)＆りんご葉の茶set価格：1,851円（1セット）各日数量限定

1ホールにサンふじりんごを20個以上使い、じっくり煮詰めた濃厚な甘みとほろ苦さが重なるタルトタタンにドリンクを組み合わせたセットです。

京都の名店LA VOITURE(ラ ヴァチュール)が東武百貨店に初登場します。

喫茶 ブリッヂ





店舗：銀座【喫茶 ブリッヂ】（初出店）商品：メロン ア・ラ・モード価格：1,801円（1人前）各日販売予定50点出店期間：5月14日(木)・15日(金)

メロンを可愛らしく盛り付けたプリンのパフェで、銀座の喫茶 ブリッヂが誇る人気のア・ラ・モードです。

出店は5月14日(木)・15日(金)の2日間のみで、各日50点の販売となります。

珈琲美学アベ





店舗：松本【珈琲美学アベ】商品：モカクリームオーレ価格：1,000円（1杯）各日数量限定出店期間：5月16日(土)〜19日(火)

銅食器に盛られたオリジナルモカアイスの上から、目の前でミルクと珈琲が注がれる松本の珈琲美学アベの看板ドリンクです。

ひんやり冷たくほんのり甘いモカアイスが珈琲とミルクに溶け合う様子を間近で楽しめます。

出店は5月16日(土)から19日(火)の4日間です。

東武限定チャーミーちゃんコラボ

レトロかわいいお人形として知られるチャーミーちゃんの東武百貨店限定コラボ品が2種類登場します。

純喫茶の名物メニューをモチーフにしたアイテムや人気ソフビ作家が原型を手掛けた新作など、いずれも希少性の高いコレクターズアイテムです。

コラボトロントホイップもりもりプリンちゃん





販売元：レストラン喫茶トロント チャーミーちゃん商品名：コラボトロントホイップもりもりプリンちゃん価格：26,400円数量：販売予定30点（東武限定）

レストラン喫茶 トロントの名物ホイッププリンをモチーフにした愛らしいチャーミーちゃんです。

東武百貨店限定品として販売予定30点のみの希少なコラボアイテムです。

スピンオフチャーミーちゃんIzumonster版





販売元：児玉産業TOY商品名：スピンオフチャーミーちゃんIzumonster版価格：小 11,000円（高さ約15cm）/ 大 28,600円（高さ約28cm）数量：各色販売予定30点（小）・各色販売予定9点（大）販売方式：応募・抽選（東武限定）

人気ソフビ作家Izumonster氏が原型を手掛けた「スピンオフチャーミーちゃん」の新作で、東武百貨店限定品です。

高さ約15cmの小サイズ（11,000円）と高さ約28cmの大サイズ（28,600円）の2展開で、応募・抽選による販売となります。

昭和・平成グルメ

純喫茶以外にも、10種類の佃煮を食べ比べられる弁当やオムライス・ナポリタン・ハンバーグが一折に揃う実演メニューなど、昭和・平成を感じる多彩なグルメが登場します。

東武限定品や初出店の店舗が中心です。

まるべる食堂





【まるべる食堂】佃煮おにぎり弁当





商品：(1)佃煮食べくらべ弁当 1,728円 / (2)佃煮おにぎり弁当 1,512円区分：初出店・東武限定品

10種類の佃煮を一折で食べ比べられる佃煮食べくらべ弁当（1,728円）と、佃煮との組み合わせが多幸感あふれる佃煮おにぎり弁当（1,512円）の2種が登場します。

まるべる食堂の東武百貨店初出店に合わせた限定品です。

浅草小松亭





商品：よくばり盛り（オムライス・ナポリタン・ハンバーグ）価格：1,350円（1折）区分：実演

ふわふわ卵のオムライス、モチモチ麺のナポリタン、ジューシーなハンバーグの3品が1,350円の一折に収まった浅草小松亭の人気メニューです。

実演販売で提供されます。

手づくりのデリとパン cafe cocona





商品：BIGなカツサンド価格：486円（1個/2切）区分：東武限定品

大人気駄菓子のカツと自家製の玉子焼きをパンに挟んだ東武限定のカツサンドです。

486円（1個/2切）でボリューム感があり、懐かしさと満足感が両立しています。

喫茶二十世紀





商品：ちょっとひと休み「二十世紀ブレンド」＜ドリップ＞3Pセット価格：1,296円（1セット）各日数量限定区分：初出店・東武限定品

喫茶二十世紀オリジナルのブレンドコーヒーをドリップバッグ3袋にまとめた東武限定品で、自宅で純喫茶の味を楽しめます。

初出店となる喫茶二十世紀の東武限定品として、数量限定で販売されます。

懐かしのグッズ

プロマイドや古着、昭和雑貨、レトロゲームソフトなど、昭和・平成のノスタルジーを呼び起こすグッズが100円から揃います。

実際にスターやアイドルも撮影したマルベル堂のプロマイド撮影会など、モノを買うだけでなく体験できるコーナーも展開されます。





マルベル堂では385円からのプロマイド各種に加え、5月16日(土)・17日(日)の午前11時から午後6時に「あなたもアイドル」プロマイド撮影会を開催します。

実際にスターやアイドルを撮影している武田カメラマンが上半身3カットを撮影し、プロマイド1枚とデータ3枚分が受け取れる1回2,750円のサービスです。





グランプリーズでは古着と昭和雑貨を220円から取り揃えます。

人形の久月の親子パンダぬいぐるみ（2,970円）も登場します。





初出店のふるいちはレトロゲームソフトを100円から多数揃えます。





ライデンシャフトでは赤とティールの2色グリッタークリア成形で昭和ゴジラを造型したレトロソフビフィギュアをはじめ、キャラクターソフビ各種を4,290円から展開します。

同時開催イベント

第9回『昭和・平成レトロな世界展』の会期を含む5月26日(火)まで、「幽☆遊☆白書」POP-UP SHOPとパンダコパンダ マーケットが同時開催されます。

「幽☆遊☆白書」POP-UP SHOP in 池袋東武





商品：コラボオリジナルドリンク（全6種）各880円（東武限定）特典：ドリンク1杯注文ごとにランダムでコースター1枚プレゼント





【幽☆遊☆白書】コースター





浦飯幽助・桑原和真・蔵馬・飛影・雪菜・戸愚呂兄弟の主要6キャラクターをイメージした東武限定コラボオリジナルドリンク全6種（各880円）が展開されます。

ドリンクを1杯注文するごとにランダムでコースターが1枚プレゼントされます。

パンダコパンダ マーケット





商品：もちころりん パパンダ / もちころりん パンちゃん 各1,430円（約幅6×高さ5×長さ8cm）区分：東武先行販売





1972年に劇場公開された高畑勲＆宮崎駿コンビによるアニメーション「パンダコパンダ」のグッズが揃うコーナーです。

東武百貨店先行販売のもちころりん パパンダともちころりん パンちゃん（各1,430円）は約幅6×高さ5×長さ8cmのコンパクトなサイズです。

東武百貨店 池袋本店8階催事場に集まる約40店舗の中から、東武限定の純喫茶イートインメニューや応募抽選制のチャーミーちゃんコラボ品、100円から手に取れるレトロゲームソフトまで、昭和100周年の節目に合わせた多彩なコンテンツが6日間展開されます。

「幽☆遊☆白書」コラボドリンクやパンダコパンダの先行販売グッズも加わり、5月26日まで見どころが続きます。

東武百貨店 池袋本店「第9回『昭和・平成レトロな世界展』」の紹介でした。

よくある質問

Q. イートインのラストオーダーは何時ですか。

A. 午後6時30分（閉場30分前）がラストオーダーです。

営業時間は午前10時から午後7時です。

Q. 純喫茶各店舗の出店スケジュールはどこで確認できますか。

A. 各店舗の出店期間は東武百貨店の公式サイトに掲載されます。

喫茶 ブリッヂは5月14日・15日のみ、珈琲美学アベは5月16日から19日の出店となっています。

Q. 「幽☆遊☆白書」POP-UP SHOPの開催期間はいつまでですか。

A. 5月26日(火)まで開催されます。

第9回『昭和・平成レトロな世界展』の会期（5月19日まで）を超えた期間も展開されます。

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