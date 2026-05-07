老舗ジグソーパズルメーカー「やのまん」から、星空写真家KAGAYAの光輝く世界を飾れる新商品が登場。

光を透過するジグソーパズルなど、星空やオーロラの作品を使用したアートが新しく発売します☆

やのまん「KAGAYA」ジグソーパズル

発売日：2026年5月下旬より順次

販売店舗：全国の玩具店、家電量販店、通販サイトなど

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける「やのまん」から、星空写真家KAGAYA氏の作品を使用した新商品が発売。

2026年5月下旬より、全国の玩具店や家電量販店、通販サイトなどで発売します！

ジグソーパズル「シリウスのツリー（北海道）」

発売日：2026年5月下旬

価格： 2,200円（税込）

完成サイズ：26×38cm ※専用フレーム別売

ピース数：300

ただ一面の雪と星空が広がる世界。

その時いただきに輝いたのは、全天で最も明るく輝くシリウスでした。

「シリウスのツリー」は、パズルをじっくり組み上げながらKAGAYA作品を堪能できます。

木の上に重なるように輝く、全天一の恒星「シリウス」は、圧倒的な存在感。

その魅力的な様子から、まるで天然のクリスマスツリーのようです。

300ピースを完成する時間を通じて、KAGAYA氏がその場で目にしたであろう、澄み渡る夜の空気感を堪能できます！

プチパリエクリア「ハルニレの木と天の川/満月/銀河のほとりで/神磯の月」

発売日：2026年5月下旬

価格： 各1,980円（税込）

完成サイズ：7.6×10.2cm

ピース数：各150

光が透過する150ピースのミニパズル「プチパリエクリア」に、KAGAYA作品が初登場。

透明なプラスチック素材を活かし、作品の奥から光が溢れ出すような美しさを追求しました。

プラスチック製なのでのり不要、飾る為のイーゼルが付属しています。

ピースを透かせば星空や月の輝きがより一層深みを増し、紙のパズルとは異なる、透き通った光の世界を楽しめるジグソーパズル。

組み立てた後は、自宅の窓際など光の届く場所に飾ると、作品の世界観を楽しめます！

展覧会「KAGAYA 天空の歌」

期間：2026年4月11日（土）〜5月31日（日）

場所：6階＝そごう美術館［会期中無休］［事前予約不要］〒220-8510 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 6階

開館時間：午前10時〜午後8時（入館は閉館30分前まで）

※そごう横浜店の営業時間に準じ、変更になる場合があります

2022年「KAGAYA 星空の世界展」、2024年「KAGAYA 星空の世界 天空の贈り物」と、そごう美術館で展覧会を開催してきたKAGAYA氏。

来館者を美しい星空の世界にいざなってきました。

2026年4月11日からは第3弾となる「KAGAYA 天空の歌」を開催中です☆

会期中は、そごう美術館ミュージアムショップにて、KAGAYA氏のグッズを多数販売。

会場限定グッズもある、注目の展覧会です！

KAGAYA氏プロフィール

星空写真家・プラネタリウム映像クリエイターとして活躍されているKAGAYA氏。

写真集『星月夜への招待』『天空讃歌』『悠久の宙』『Starry Nights』ほか多数を刊行されています。

フォトエッセイ集『一瞬の宇宙』、入門書『星空の楽しみかた』などを通じて星空に親しむ文化を広めています。

星空写真は小学校理科の教科書にも採用され、写真を投稿発表するSNS 総フォロワーは100万人を超え、全国各地で写真展を開催。

プラネタリウムドーム映像作品は国内外で上映され、宮沢賢治の原作を映像化した「銀河鉄道の夜」は観覧者数100万人を超える大ヒット。

天文普及とアーティストとしての功績をたたえられ、小惑星 11949 番は Kagayayutaka（カガヤユタカ）と命名されています。

星空写真家KAGAYAによる、光輝く世界を自宅に飾れるジグソーパズル。

やのまんの「KAGAYA」ジグソーパズルは、2026年5月下旬より発売です！

©︎KAGAYA

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 星空やオーロラなどの写真を使った光り輝く世界！やのまん「KAGAYA」ジグソーパズル appeared first on Dtimes.