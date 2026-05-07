【Star Fox（スターフォックス）」 6月25日 発売予定 価格： 6,480円（パッケージ版） 5,480円（ダウンロード版）

任天堂は、Nintendo Switch 2用シューティング「Star Fox（スターフォックス）」を6月25日に発売する。価格はパッケージ版が6,480円、ダウンロード版が5,480円。

本作は1997年に発売されたNINTENDO 64用シューティング「スターフォックス64」をベースに、グラフィックスが大幅に進化したタイトル。主人公のフォックスたちがアーウィンに搭乗し、3Dで描かれる世界で敵と戦うゲームプレイがSwitch2で蘇る。フォックスやファルコなどおなじみのキャラクターたちも登場し、よりリアルな毛並みになっている。

新たな要素としてお題のクリアを目指すチャレンジモードや、オンラインに対応するバトルモードが収録。また、ゲームチャットを用いることで自身のカメラ映像をフォックスにすることができる機能なども用意される。

本日5月7日に「Star Fox Direct 2026.5.7」が急遽配信され、この中で本作の存在が明らかにされた。発表の翌月となる6月25日に早くもリリースされる形で、ゴールデンウィーク明けのゲリラ発表となった。

【Star Fox Direct 2026.5.7】

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