村上宗隆が痛恨の１試合４三振＆５打席連続三振 ５５三振はリーグワーストタイ…単独トップ１５号ならず
◆米大リーグ エンゼルス８―２ホワイトソックス（６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）
ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が６日（日本時間７日）、敵地・エンゼルス戦に「２番・一塁」でフル出場。今季２度目の１試合４三振を喫し、４打数無安打で３試合ぶりに安打が出なかった。ホワイトソックスは逆転負けで２連敗となった。５５三振はネト（エンゼルス）と並んでリーグワーストとなった。
エンゼルスの先発は右腕のウレーニャ。初回１死走者なしの１打席目は空振り三振に倒れた。４点を追う展開になった３回先頭の２打席目も空振り三振。６点を追う６回先頭の３打席目も空振り三振を喫した。５点を追う７回の４打席目は、２死満塁で４月２７日（同２８日）に本塁打を放っていた左腕のポメランツとの対戦だったが、見逃し三振。前の試合から５打席連続三振で、４月２８日（同２９日）の本拠地・エンゼルス戦以来メジャーでは２度目の１試合４三振となった。
村上は、４日（同５日）の敵地・エンゼルス戦で１４号。ジャッジ（ヤンキース）に並んで本塁打数がＭＬＢ全体のトップに立った。前日５日（同６日）は休養のためスタメンを外れたが、代打で途中出場して安打も放っていた。