「もう少し遊びたかった…」最終日のDEJIMA博 グルメブースやステージ多くの人でにぎわう《長崎》
ゴールデンウイーク最終日の6日。
NIB主催の食と遊びの祭典「DEJIMA博」も、多くの家族連れでにぎわいました。
最終日を迎えた「DEJIMA博」。
朝から多くの人が訪れ、全国70店舗以上のグルメやスイーツのほか、ステージイベントなどを楽しみました。
（諫早市から）
「楽しい。おいしいものもいっぱいあって。食べ物やいろいろ見て回って」
（子ども）
「(警察たいけんブースで)パトカーに乗る」
（時津町から）
「最終日なので姉を誘ってきた。肉とポテトとりんごあめを(買った)。ステージを見てみようと思う」
一方 超巨大ふわふわ遊具など、子どもが体を動かして楽しめるコンテンツが勢ぞろいの「こどもでじまはく」は、10日まで出島メッセ長崎で開かれています。
長い連休も終わり、7日からは日常の生活が始まります。
（諫早市民）
「きょうDEJIMA博に行ったくらい。楽しかったね。
ちょっとまだ疲れはとれそうにないので。(あすから)頑張ります」
（長崎市民）
「長い休みが終わるのは(残念)。もう少し遊びたかった。仕事も嫌いではないので」
（3歳児）
「もっと長く遊びたかった。あしたから、ふうちゃんも幼稚園」