ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

ADP雇用者数（4月）

予想 7.2万人 前回 6.2万人（前月比)



22:30

ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）



23:00

カナダIvey購買部協会指数（4月）

予想 N/A 前回 49.7



23:30

米週間石油在庫統計



時刻未定

ポーランド中銀政策金利（5月）

予想 3.75% 前回 3.75%



7日

0:30

レーンECBチーフエコノミスト、中央銀行の独立性について講演



2:00

グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議「金融の誤り」出席（質疑応答あり）



5:15

マックレム・カナダ中銀総裁、議会証言



米主要企業決算

アーム、ディズニー、ウーバー、ＣＶＳヘルス、メットライフ＊、スナップ、グッドイヤー



※予定は変更されることがあります。

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