ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
ADP雇用者数（4月）
予想 7.2万人 前回 6.2万人（前月比)
22:30
ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
23:00
カナダIvey購買部協会指数（4月）
予想 N/A 前回 49.7
23:30
米週間石油在庫統計
時刻未定
ポーランド中銀政策金利（5月）
予想 3.75% 前回 3.75%
7日
0:30
レーンECBチーフエコノミスト、中央銀行の独立性について講演
2:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議「金融の誤り」出席（質疑応答あり）
5:15
マックレム・カナダ中銀総裁、議会証言
米主要企業決算
アーム、ディズニー、ウーバー、ＣＶＳヘルス、メットライフ＊、スナップ、グッドイヤー
※予定は変更されることがあります。
ADP雇用者数（4月）
予想 7.2万人 前回 6.2万人（前月比)
22:30
ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
23:00
カナダIvey購買部協会指数（4月）
予想 N/A 前回 49.7
23:30
米週間石油在庫統計
時刻未定
ポーランド中銀政策金利（5月）
予想 3.75% 前回 3.75%
7日
0:30
レーンECBチーフエコノミスト、中央銀行の独立性について講演
2:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議「金融の誤り」出席（質疑応答あり）
5:15
マックレム・カナダ中銀総裁、議会証言
米主要企業決算
アーム、ディズニー、ウーバー、ＣＶＳヘルス、メットライフ＊、スナップ、グッドイヤー
※予定は変更されることがあります。