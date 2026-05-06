21:15
ADP雇用者数（4月）
予想　7.2万人　前回　6.2万人（前月比)

22:30　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

23:00
カナダIvey購買部協会指数（4月）
予想　N/A　前回　49.7

23:30　
米週間石油在庫統計

時刻未定
ポーランド中銀政策金利（5月）
予想　3.75%　前回　3.75%

7日
0:30　
レーンECBチーフエコノミスト、中央銀行の独立性について講演

2:00　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議「金融の誤り」出席（質疑応答あり）

5:15　
マックレム・カナダ中銀総裁、議会証言

米主要企業決算
アーム、ディズニー、ウーバー、ＣＶＳヘルス、メットライフ＊、スナップ、グッドイヤー

※予定は変更されることがあります。