渡辺嵩記者「きょうは空が晴れていて空気も澄んでいて清々しくて気持ちがいいです」



リナワールドは23個のアトラクションを有する東北最大級の遊園地として知られています。



ゴールデンウィーク最終日となる6日は午前9時半のオープンにおよそ600人が行列を作りました。



初夏を迎えたこの時期に人気なのがこちらのアトラクション。「急流すべり」です。





客「怖い 濡れた」尾花沢市から「毎回乗ってもスリルがあってこわ気持ちいい」尾花沢市から「暑いので水しぶきが気持ちよかった」遊園地の定番・ジェットコースターや、振り子のように触れるバイキングも人気を集めていました。秋田市の高校生「横に揺れるのが怖かった」米沢市から「背中とかぶつけちゃって◎」一方、木陰で一人休む姿も新潟市から「乗らない、もうそんな歳じゃないから。見てるだけ」6日は山形市で夏日を観測しましたが、上山市でも昼頃にかけて強く日が差しました。仙台市から「きょうは暑いので冷たいものが食べたくて」宮城県塩釜市から（かき氷の味は？）「おいしい」ゴールデンウィークも最終日を迎えましたが、最後まで連休を楽しもうという来場者が多く見られました。鶴岡市の中学生「最後遊びたくて来た」尾花沢市から「最後の休みなので子どもたちと一緒に遊べたらと思って頑張って来た」宮城県大崎市から「最後の日は休みたいが子どもを1日くらいどこかに連れて行きたいと考えた」リナワールド 三沢拓也さん「ことしは大きく天気が崩れることなく連休も長めだったので例年よりお客が多い。県内のお客が例年より多い印象。近年の物価高、ガソリンの高騰などを受けて（県内客が）多いのかなと思っている」リナワールドには5月2日から5日までおよそ1万6千人が来場したということです。