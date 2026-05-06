【新作ガシャポン】サンリオキャラのなかよしペアスイング発売!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「サンリオキャラクターズ なかよしペアスイング」を2026年4月 第5週より発売する。全6種で価格は300円。
2026年4月 第5週発売「サンリオキャラクターズ なかよしペアスイング」(全6種・300円)
「サンリオキャラクターズ なかよしペアスイング」は、2つ並べることでシーンが完成するスイングシリーズ。恋人同士や友達同士でペアで持ちたくなる。一つのボールチェーンに2つセットでまとめても可愛い。
○ラインナップ
リトルツインスターズ（キキ）
リトルツインスターズ（ララ）
ディアダニエル
ハローキティ
マイメロディ
クロミ
リトルツインスターズ（キキ）
リトルツインスターズ（ララ）
ディアダニエル
ハローキティ
マイメロディ
クロミ
2026年4月 第5週発売「サンリオキャラクターズ なかよしペアスイング」(全6種・300円)
「サンリオキャラクターズ なかよしペアスイング」は、2つ並べることでシーンが完成するスイングシリーズ。恋人同士や友達同士でペアで持ちたくなる。一つのボールチェーンに2つセットでまとめても可愛い。
○ラインナップ
リトルツインスターズ（キキ）
リトルツインスターズ（ララ）
ディアダニエル
ハローキティ
マイメロディ
クロミ
リトルツインスターズ（キキ）
リトルツインスターズ（ララ）
ディアダニエル
ハローキティ
マイメロディ
クロミ