バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「サンリオキャラクターズ なかよしペアスイング」を2026年4月 第5週より発売する。全6種で価格は300円。

2026年4月 第5週発売「サンリオキャラクターズ なかよしペアスイング」(全6種・300円)

「サンリオキャラクターズ なかよしペアスイング」は、2つ並べることでシーンが完成するスイングシリーズ。恋人同士や友達同士でペアで持ちたくなる。一つのボールチェーンに2つセットでまとめても可愛い。

○ラインナップ

リトルツインスターズ（キキ）

リトルツインスターズ（ララ）

ディアダニエル

ハローキティ

マイメロディ

クロミ

リトルツインスターズ（キキ）

リトルツインスターズ（ララ）

ディアダニエル

ハローキティ

マイメロディ

クロミ