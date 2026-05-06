のせりん、映画初主演 福井の海を舞台に描く青春映画『ライフセーバー！』予告編解禁
国際環境認証制度「ブルーフラッグ」をアジアで初めて取得した福井県・若狭和田ビーチを舞台に、命と向き合うライフセーバーたちの姿を描く青春映画『ライフセーバー！』が、5月29日より福井先行公開、6月12日より東京・ヒューマントラストシネマ渋谷、イオンシネマほか全国で公開される。本予告と場面写真11点が一挙解禁された。
【動画】映画『ライフセーバー！』予告編
主演には、Z世代を中心に支持を集め、モデル・俳優の枠を超えて活躍の場を広げるのせりんが抜てきされ、本作で映画初主演を飾る。共演には徳重聡、伊礼姫奈、中山エミリ、酒井敏也、風間トオル、西岡徳馬らが名を連ねる。監督は、福井のメガネ産業の礎を築いた明治時代の人々を描いた『おしょりん』（2023年）の児玉宜久。
物語は、大学卒業を目前に控えながら将来の目標を見失っている青年・大友勇輝（のせりん）が、福井の海でライフセーバーたちと出会うことから始まる。海での事故をきっかけに彼らと関わる中で、自らの進むべき道を模索し、試練に挑みながら成長していく姿が描かれる。
解禁された予告映像では、勇輝がライフセーバーという仕事に出会い、葛藤しながらも一歩ずつ前へ進んでいく姿が映し出される。叔父の住む福井を訪れた勇輝は、海で溺れている人を発見する。周囲に人はおらず自ら救助に向かうが、素人の彼は逆に救助されることに。そこで出会ったのが、ライフセーバーの仲間たちだった。その中には、福井に到着する道中、駅で熱中症で倒れた人を前に何もできなかった自分とは対照的に、応急処置を施していた女性・加奈もいた。
ライフセイバーの仕事に、自らの道を見出した勇輝。しかし、女手一つで彼を育て上げた母からは「そんなことのために大学まで行かせたんじゃない」と口論に。それでも周囲の人々の温かい応援を受け、がむしゃらに努力してライフセーバーの仕事を始めた勇輝。ある日、悪質な海水浴客とのトラブル対処からリーダーの立石と衝突してしまった勇輝は「ライフセーバーなんかやめますよ」とユニフォームを脱ぎ捨ててしまう。
そんな勇輝に「人生は船旅と一緒や。自分にとっての太陽を見つけることだ」と高浜町水難救助員会会長の村川はさりげなく諭す。そしてリーダーの立石のライフセーバーを続ける意味「愛する人の命を守る」と固い決意を聞き、勇輝の中で何かが変わり始めていく。青年が大人になっていく過程が、観る者の胸を打つ内容となっている。
また、あわせて公開された場面写真では、緊迫感あふれる救助シーンをはじめ、仲間たちとの日常や葛藤の瞬間などを切り取ったカットが並ぶ。若狭和田ビーチの青く広がる海と白い砂浜の美しいロケーションも印象的で、物語にリアリティと爽やかさをもたらしている。
水の事故を未然に防ぎ、いざという時には命を救う――。その使命に向き合う若者たちの情熱と成長を描く本作は、観る者の心に温かな感動を届けそうだ。
■ブルーフラッグとは
1985年にフランスで誕生し、国際NGO FEE（国際環境教育基金）が実施するビーチ・マリーナ・観光船舶を対象とした世界で最も歴史ある国際環境認証。認証基準を達成すると取得でき、毎年の審査を通じて、ビーチやマリーナ等における持続可能な発展を目指している。福井県・若狭和田ビーチは、2016年にアジアにおいて初めて取得したビーチとなり、以降10年連続で取得中。国内では2025年4月10日現在、15ヶ所（ビーチ12ヶ所、マリーナ3ヶ所）がブルーフラッグ認証を取得している。
【動画】映画『ライフセーバー！』予告編
主演には、Z世代を中心に支持を集め、モデル・俳優の枠を超えて活躍の場を広げるのせりんが抜てきされ、本作で映画初主演を飾る。共演には徳重聡、伊礼姫奈、中山エミリ、酒井敏也、風間トオル、西岡徳馬らが名を連ねる。監督は、福井のメガネ産業の礎を築いた明治時代の人々を描いた『おしょりん』（2023年）の児玉宜久。
解禁された予告映像では、勇輝がライフセーバーという仕事に出会い、葛藤しながらも一歩ずつ前へ進んでいく姿が映し出される。叔父の住む福井を訪れた勇輝は、海で溺れている人を発見する。周囲に人はおらず自ら救助に向かうが、素人の彼は逆に救助されることに。そこで出会ったのが、ライフセーバーの仲間たちだった。その中には、福井に到着する道中、駅で熱中症で倒れた人を前に何もできなかった自分とは対照的に、応急処置を施していた女性・加奈もいた。
ライフセイバーの仕事に、自らの道を見出した勇輝。しかし、女手一つで彼を育て上げた母からは「そんなことのために大学まで行かせたんじゃない」と口論に。それでも周囲の人々の温かい応援を受け、がむしゃらに努力してライフセーバーの仕事を始めた勇輝。ある日、悪質な海水浴客とのトラブル対処からリーダーの立石と衝突してしまった勇輝は「ライフセーバーなんかやめますよ」とユニフォームを脱ぎ捨ててしまう。
そんな勇輝に「人生は船旅と一緒や。自分にとっての太陽を見つけることだ」と高浜町水難救助員会会長の村川はさりげなく諭す。そしてリーダーの立石のライフセーバーを続ける意味「愛する人の命を守る」と固い決意を聞き、勇輝の中で何かが変わり始めていく。青年が大人になっていく過程が、観る者の胸を打つ内容となっている。
また、あわせて公開された場面写真では、緊迫感あふれる救助シーンをはじめ、仲間たちとの日常や葛藤の瞬間などを切り取ったカットが並ぶ。若狭和田ビーチの青く広がる海と白い砂浜の美しいロケーションも印象的で、物語にリアリティと爽やかさをもたらしている。
水の事故を未然に防ぎ、いざという時には命を救う――。その使命に向き合う若者たちの情熱と成長を描く本作は、観る者の心に温かな感動を届けそうだ。
■ブルーフラッグとは
1985年にフランスで誕生し、国際NGO FEE（国際環境教育基金）が実施するビーチ・マリーナ・観光船舶を対象とした世界で最も歴史ある国際環境認証。認証基準を達成すると取得でき、毎年の審査を通じて、ビーチやマリーナ等における持続可能な発展を目指している。福井県・若狭和田ビーチは、2016年にアジアにおいて初めて取得したビーチとなり、以降10年連続で取得中。国内では2025年4月10日現在、15ヶ所（ビーチ12ヶ所、マリーナ3ヶ所）がブルーフラッグ認証を取得している。