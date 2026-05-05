◆春季高校野球大阪府大会▽５回戦 大阪桐蔭１０―１港＝７回コールド＝（５日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

センバツ優勝の大阪桐蔭が５回戦で港にコールド勝ち。８強に進出した。西谷浩一監督は試合後、日本高野連が５月３０日、６月６日に開く７イニング制導入についての「意見交換会」について言及した。

「意見交換会」には自身のほか、仙台育英（宮城）の須江航監督、侍ジャパン元監督の栗山英樹さんら球界関係者のほか、柔道女子の五輪金メダリストで日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）理事の谷本歩実さんや医師が参加する。西谷監督は「声をかけてもらったので。『私でいいんですか？』と…。どういったものになるか分かりませんが、自分の思いは伝えたいと思っています」と話した。

西谷監督は、今年のチーム初練習の際に７イニング制について「議論することでもない。全くあり得ないと思います。意味が分からない。そこはやっていることは間違っていると早く気付いて欲しいと思います」と反対の立場を表明。「野球をしているみんながいいと言うのなら別ですが、これだけの人が反対している。僕も最後まで反対したい」と話していた。

日本高野連理事らで構成した「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」は昨年１２月の最終報告書で採用を推奨したが、反対意見も多く導入には至らなかった。