平成カルチャーの体験型カフェ

東京・渋谷にある、1990年代後半から2000年代初頭のファッションやカルチャー「Y2K」を体験できる「平成レトロカフェRETOPO」。令和のZ世代に再注目されている平成ブームや、平成時代に誕生したキャラクターの周年などをきっかけに、2024年に誕生しました。

「レトロポップ」に由来する店名通り、懐かしさとかわいさや楽しさを感じられる「RETOPO」。店内は平成のJ-POPが流れ、スタッフや友人の私物を集めた「平成グッズ」が数多く飾られています。1階はテーブル席。入り口付近は2000年頃に流行ったファッションやグッズ、当時の雑誌、CDジャケットなどが飾られています。

人気なのが、平成時代のさまざまな雑誌が飾られた席。友人同士が横並びで座れるのも特徴です。



入店後、カウンターで利用方法の説明を受け、ドリンクやスイーツの注文と支払いを済ませると、お店からの手紙が渡されます。この折り方に、学生時代に友人と手紙のやり取りをしたときを思い出す人も多いはず。メッセージのほか、ちょっとした占いが書かれていて、内容は20種類ほど。どのようなことが書かれているかは開けてみてのお楽しみです。

各テーブルの上には、平成の女子小学生カルチャーを代表するアイテム・プロフィール帳が。カウンターでもらえるシートに、カラフルなペンを使って名前や趣味、好きなタレントやブランド、夢などを当時の気分で書いてみましょう。書いたシートは持ち帰っても、バインダーにはさんでいってもOK。バインダー内のプロフィールは個性にあふれていて、読むのも楽しいですよ。

デジカメやガラケー、当時の音楽プレーヤーなどを使えるのも平成体験のひとつ。平成の「デコ文化」を感じられるラインストーンを施したキラキラのデジカメやガラケー、カラフルな音楽プレーヤーが揃っています。

デジカメやガラケーは実際に撮影が可能。音楽プレーヤーには平成ミュージックが入っているので、イヤホンで聴きながら当時の気分に浸れますよ。

シール帳を持参すれば、シール交換もできるので、スタッフに声をかけてみてください。



平成女子の部屋にタイムスリップ

地下に下りる階段には、「平成あるある」が貼られています。「語尾に折れ曲がったアゲ矢印」「ゲームカセット入れる時息を吹きかける」「恋人変わるたびにメアド変えがち」「運動会、親はスマホじゃなくてビデオカメラで動画撮ってた」など、共感できるあるあるを探してみてくださいね。

地下は平成女子の部屋をイメージしたフォトスポットです。ピンクをベースにした部屋は、シールやキーホルダー、ゲームやCDなど、懐かしいアイテムで埋め尽くされています。

机の上にはノートがあり、絵を描いたり、ひと言書いたりしていく人も。学生時代のノートの落書きのようで、見ているだけでも楽しくなります。壁には「大会まで10日!!!」など書かれたメモが貼ってあり、学生時代の机をリアルに再現しています。

ピンクのロッカーには、高校生や小学生など、さまざまな平成女子を想定した持ち物が入れられています。この人はどんな人かな、と想像したりして楽しんでみましょう。

壁一面にさまざまなキャラクターのシールが貼られた一角で写真を撮るのが特に人気。スクールバッグなど、グッズを使って平成っぽさを出して撮影してみてくださいね。上に設置された鏡に自分の姿を映して撮ることもできますよ。

本棚にある書籍や漫画、雑誌は、撮影小道具として使うだけでなく、1組3冊まで自分の席に持っていけます。以前読んだことのある思い出の本を読みながら過ごすこともできますよ。



「もえちゃん家で食べた思い出プリン」803円（手前左）、「れとぽちゃんの本命チョコレートケーキ」803円（手前右）、「メロンソーダ」、「ストロベリーソーダ」はチャージ料金に+300円（奥）

「RETOPO」では、コーヒーや紅茶、コーラなどのドリンク代はチャージ料金に含まれています。300円をプラスすると、クリームソーダやフロートをオーダーすることも可能。「メロンソーダ」や「ストロベリーソーダ」はカラフルでフォトジェニックと人気です。

スイーツはネーミングもユニーク。友人の家で出されたおやつをイメージした「もえちゃん家で食べた思い出プリン」「れいかちゃんママのおしゃワッフル」、バレンタインの友チョコとして作った人も多いカップケーキ「れとぽちゃんの本命チョコレートケーキ」と、スタッフの思い出から生まれたものばかりです。

デジカメで撮影した写真

デジカメで撮影した写真

スイーツとドリンクは、デジカメでの撮影も忘れずに。スマホとは異なる粗めの画質や独特のカラーがエモいと評判。撮影データは退店時に受け取ることができます。

ガラケーはデータをもらうことはできませんが、撮影している様子を撮る人も多いそうです。

当時を知る人には懐かしく、若い世代には新鮮に映る平成レトロ。「RETOPO」は、そんな時代の空気を五感で楽しめる貴重なスポットです。写真を撮ったり、プロフィール帳を書いたり、何気ない体験のひとつひとつが思い出として残るはず。渋谷にいながらほんのひととき平成へタイムスリップしてみてはいかがでしょうか。友人と訪れて、あの頃の話に花を咲かせるのもおすすめです。



■平成レトロカフェRETOPO（へいせいれとろかふぇ れとぽ）

住所：東京都渋谷区渋谷3-1-10 THE HORIZON渋谷1F

TEL：なし

営業時間：11〜21時（20時30分LO）

定休日：なし

チャージ料金：ゲスト1958円（土・日曜、祝日は2178円）

※チャットアプリメンバーになると、220円引き

※特別営業日は、年末年始、長期休み、ゴールデンウィークなど

※学生は、学生証提示で100円引き



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Text：河部紀子（editorial team Flone）

Photo：日高奈々子



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

