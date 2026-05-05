◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）

巨人がわずか２安打で３ー２とヤクルトに競り勝ち、連敗を３で止めた。ゴールデンウィーク９連戦のローテの谷間で今季初先発した赤星優志投手が、武器のシュートを駆使して５回を３安打無失点。打線は４回に大城卓三がチーム初安打となる３号先制３ラン。散発の２安打で追加点を奪えなかったが、６回以降は継投で何とか逃げ切った。「８回の男」大勢投手も４月２６日のＤｅＮＡ戦以来となる復帰マウンドで無失点に抑えた。チームはこどもの日の連敗を４で止めた。

赤星は初回、２番・サンタナの二塁打と４番・内山への死球で２死一、二塁とされたが、５番・武岡を低めの真っすぐで見逃し三振。今季初先発で緊張の色が見えたが、立ち上がりのピンチを脱してリズムに乗った。２回、３回とテンポ良く無失点。４回に１死二塁とされると、持ち味のシュートで北村のバットをへし折ったが、打ち取った当たりが遊撃内野安打となり一、二塁に。しかし、ここで伊藤も胸元をえぐるシュートで二ゴロ併殺に仕留め、無失点で切り抜けた。

直後の４回裏。巨人打線は３回まで無安打無得点だったが、２四球などで１死一、二塁とすると、大城がヤクルトの先発・吉村の初球真っすぐをとらえて、低い弾道で先制３号３ランを右翼席へ突き刺した。「赤星に先制点を取ってあげられなかったので、２打席目のチャンスは何としても先制点を！と思って打席に入りました。最高の結果になって良かったです」という一発で、右腕を援護した。「今日はこどもの日で、多くのお子さんが来てくれていますので、少しでも喜んでもらえるようなプレーができるように」と気持ちで運んだ千金弾だった。

赤星は５回も３者凡退に抑え、結局５回６３球を投げ３安打無失点。ベンチへ引き揚げると、内海投手コーチが抱きついて喜んで右腕をたたえた。ローテの谷間でチームを救う快投だった。昨季先発で自己最多６勝、山崎に次ぐチーム２位の１２１イニングを投げた右腕。５年目の今季はチーム事情で中継ぎとして開幕を迎え、９登板で２勝１敗、防御率２・５３とブルペンを支えてきた。昨年６月２９日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来、３１０日ぶりとなる先発での白星となった。「打者一人ひとり、アウトを積み重ねて、五回まで投げ切り試合を作ることができてよかったです」と笑顔で振り返った。

巨人は６回から継投に入り、２番手・船迫が２失点と誤算だったが、３番手・高梨が見事な火消し。７回は田中瑛が３者凡退に仕留めると、「８回の男」大勢がコンディション不良から復帰して無失点。９回はマルティネスが締めて逃げ切った。チームは連敗を３で止め、ゴールデンウィーク９連戦は３勝５敗。貯金を２に戻した。