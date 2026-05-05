【渋滞情報】関東エリア5月5日（午後0時20分現在）東名・中央道・京葉道・横須賀などで渋滞
【リアルタイム交通情報】5月5日（午後0時20分現在）の関東エリア渋滞・事故情報【東名高速道路】 ・[上り：東京方面] 多摩川橋付近(東京本線料金所→東京IC間)：事故(車両火災) ・[上り：東京方面] 東京IC付近：【事故】 ・[上り：東京方面] 綾瀬スマートIC付近：4km ・[下り：大阪方面] 海老名SA付近：17kmの激しい渋滞 【中央自動車道】 ・[上り：東京方面] 笹子トンネル付近(釈迦堂PA・勝沼IC→初狩PA間)：8km【事故】 ・[上り：東京方面] 小仏トンネル付近(相模湖IC→八王子JCT間)：3km ・[上り：東京方面] 高井戸IC付近：1km ・[下り：名古屋方面] 国立府中IC付近：7km ・[下り：名古屋方面] 日野バス停付近(稲城IC→石川PA間)：4km ・[下り：名古屋方面] 大月IC付近：3km 【中央自動車道（富士吉田線）】 ・[下り：富士吉田方面] 大月JCT付近：4km 【圏央道】 ・[上り：内回り方面] 海老名JCT付近：7km 【横浜横須賀道路】 ・[下り：南行] 横須賀IC付近：12kmの激しい渋滞 【第三京浜道路】 ・[下り：保土ヶ谷方面] 保土ヶ谷料金所付近：1km 【西湘バイパス】 ・[上り：平塚方面] 早川IC付近：1km ・[下り：熱海方面] 石橋IC付近：2km 📍 関越・東北道・常磐道・埼玉エリア
現在、関東エリアの高速道路で発生している実際の渋滞と事故に関する情報をお伝えします。特に東名高速での車両火災や、10kmを超える激しい渋滞が発生している路線があるため、通行中・通行予定の方は最新の状況にご注意ください。📍 東名・中央道・圏央道・神奈川エリア
東名高速（上り）で車両火災等の事故が発生しています。また、東名（下り）や横浜横須賀道路で10km以上の激しい渋滞となっています。
東北道で上下線ともに事故に伴う渋滞が発生しています。関越道（下り）では13kmの渋滞が発生しています。【東北自動車道】 ・[上り：東京方面] 上河内SA・スマートIC・矢板IC間付近：4km【事故】 ・[上り：東京方面] 栃木IC付近：4km【事故】 ・[下り：青森方面] 岩舟JCT・栃木IC間付近：4km【事故】 【関越自動車道】 ・[下り：新潟方面] 坂戸西スマートIC付近：13kmの激しい渋滞 【常磐自動車道】 ・[下り：仙台方面] 柏IC付近：6km ・[下り：仙台方面] 日立南太田IC付近：2km 【東京外環自動車道】 ・[下り：外回り方面] 外環浦和IC付近：1km 📍 千葉・湾岸エリア
京葉道路（下り）で11kmの激しい渋滞が発生しています。【京葉道路】 ・[下り：市原方面] 貝塚IC付近：11kmの激しい渋滞 ・[下り：市原方面] 船橋料金所付近：2km 【東関東自動車道】 ・[下り：鹿島方面] 湾岸市川IC付近：2km ・[下り：鹿島方面] 宮野木JCT付近：1km 【館山自動車道】 ・[下り：南行] 富津竹岡IC付近：5km 【東京湾アクアライン】 ・[下り：木更津方面] アクアトンネル付近(川崎浮島IC→海ほたる間)：2km
※交通状況は刻々と変化します。走行中はラジオやサービスエリアの電光掲示板などで、最新の情報をご確認ください。
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