【冒険家エリオットの千年物語】 6月18日 発売予定（Steam版のみ6月19日） 価格：7,480円～

スクウェア・エニックスは、6月18日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用アクションRPG「冒険家エリオットの千年物語」の連載企画第1弾を公開した。

本作の発売に先駆けて全3回の連載企画が展開される事となった。第1弾となる今回はゲームにおける4つの注目ポイントを紹介。4つの時代を冒険することや、「魔石」や「アクセサリ」といった要素で冒険を有利に進めることができる点などをチェックできる。

また、主人公のエリオットとともに旅をする相棒の妖精フェイについての内容も記載。フェイは物語だけでなく、戦闘においてもサポートしてくれるほか、プレーヤー自身が操作をすることも可能。また、ローカルプレイ時にはフェイを操作する形で2Pプレイも楽しめるようになっている。

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