端午の節句とは？ 由来・食べ物・意味を天気で読み解く 初夏の暮らし
5月5日の端午の節句（たんごのせっく）は、こいのぼりや五月人形、柏餅などで親しまれる季節の行事です。青空に泳ぐこいのぼりのイメージが強いこの時期ですが、実は天気や気候とも深い関わりがあります。端午の節句の由来とともに、初夏の天気の特徴や暮らしとのつながりを見ていきましょう。
端午の節句とは？
端午の節句は、五節句（人日・上巳・端午・七夕・重陽）のひとつで、もともとは中国から伝わった行事です。「端午」はもともと「月のはじめの午（うま）の日」を意味していましたが、「午」と「五」の音が同じことから、次第に５月5日が端午の節句として定着しました。
日本では、この端午の節句が「男の子の健やかな成長を願う日」として発展し、現在では国民の祝日「こどもの日」として親しまれています。
また、端午の節句には菖蒲湯に入る習慣があります。菖蒲は強い香りを持つことから、邪気を払うものとして用いられ、季節の変わり目の厄除けとして取り入れられてきました。こうした風習は当時の気候や暮らしの中で生まれ、今に受け継がれてきたものです。
季節とともに受け継がれる食と風習
端午の節句はもともとは旧暦の5月5日に行われていました。旧暦の5月は、現在の6月頃にあたり、ちょうど梅雨の時期に重なります。
この頃は気温・湿度ともに高くなり、体調を崩しやすく、食べ物も傷みやすい季節です。そこで、強い香りをもつ菖蒲を使って邪気を払う風習が生まれ、菖蒲湯などの文化につながっています。
また、柏餅やちまきも、葉で包むことで保存性を高める工夫がされていました。また柏の葉は、新しい芽が出るまで古い葉が落ちないことから、「家系が絶えない」「子孫繁栄」といった願いが込められています。子どもの健やかな成長を願う端午の節句にふさわしい、縁起の良い食べ物です。
気候に合わせた知恵が、行事食としても受け継がれています。
初夏の天気の特徴
現在の5月、端午の節句の頃は、移動性高気圧が日本付近を通過しやすく、晴れる日が多くなります。湿度も低く、空気が乾いているため、屋外で過ごすにはとても快適な季節です。
この時期に印象的なのが「風」です。5月は「風薫る季節」とも呼ばれ、新録の香りを運ぶようなさわやかな風が吹きます。日中は地面が温められることで空気の流れが生まれ、比較的安定した風が吹きやすくなります。この風を受けて、こいのぼりは大きく空を泳ぎます。
青空と風、そして新緑。この組み合わせが揃うと、端午の節句らしい初夏の風景が広がります。
ただし、晴れているからといって油断はできません。日差しがだんだんと強くなってくる時期で、関東から西では25℃以上の夏日になることもあります。また、紫外線量も徐々に増える時期で、屋外では日焼け対策が欠かせません。
さらに、この時期の天気は周期的に変化します。高気圧の後には低気圧や前線が通過し、雨や風が強まることもあります。ときには「春の嵐」となることもあります。急な天気の変化に注意が必要です。
暮らしの中で楽しむ端午の節句
端午の節句は、飾りや食べ物を楽しむだけでなく、天気とともに味わいたい行事です。
晴れて風が心地よい日は、こいのぼりを眺めながら外で過ごすのもおすすめです。新緑が美しく、お出かけにも最適な季節ですが、紫外線や暑さ対策も忘れないようにしましょう。
また、五月人形は湿気の少ない日に飾ると良いでしょう。雨の日が続く場合は、室内の風通しをすることも大切です。
柏餅やちまきを楽しむ際も、気温が高い日は保存方法に注意が必要です。直射日光を避け、できるだけ早めに食べると安心です。
こうした小さな工夫を取り入れることで、端午の節句をより快適に、そして季節を感じながら楽しむことができます。
今年は天気や季節を感じながら、端午の節句を楽しんでみてはいかがでしょうか。