5月5日の端午の節句（たんごのせっく）は、こいのぼりや五月人形、柏餅などで親しまれる季節の行事です。青空に泳ぐこいのぼりのイメージが強いこの時期ですが、実は天気や気候とも深い関わりがあります。端午の節句の由来とともに、初夏の天気の特徴や暮らしとのつながりを見ていきましょう。

端午の節句とは？

端午の節句は、五節句（人日・上巳・端午・七夕・重陽）のひとつで、もともとは中国から伝わった行事です。「端午」はもともと「月のはじめの午（うま）の日」を意味していましたが、「午」と「五」の音が同じことから、次第に５月5日が端午の節句として定着しました。

日本では、この端午の節句が「男の子の健やかな成長を願う日」として発展し、現在では国民の祝日「こどもの日」として親しまれています。





この日に行われる代表的な風習が、こいのぼりや五月人形を飾ることです。こいのぼりは、滝をのぼる鯉のようにたくましく成長してほしいという願いが込められています。また、兜や鎧をかたちにした五月人形には、災いから身を守る意味があります。また、端午の節句には菖蒲湯に入る習慣があります。菖蒲は強い香りを持つことから、邪気を払うものとして用いられ、季節の変わり目の厄除けとして取り入れられてきました。こうした風習は当時の気候や暮らしの中で生まれ、今に受け継がれてきたものです。

季節とともに受け継がれる食と風習

端午の節句はもともとは旧暦の5月5日に行われていました。旧暦の5月は、現在の6月頃にあたり、ちょうど梅雨の時期に重なります。

この頃は気温・湿度ともに高くなり、体調を崩しやすく、食べ物も傷みやすい季節です。そこで、強い香りをもつ菖蒲を使って邪気を払う風習が生まれ、菖蒲湯などの文化につながっています。

また、柏餅やちまきも、葉で包むことで保存性を高める工夫がされていました。また柏の葉は、新しい芽が出るまで古い葉が落ちないことから、「家系が絶えない」「子孫繁栄」といった願いが込められています。子どもの健やかな成長を願う端午の節句にふさわしい、縁起の良い食べ物です。

気候に合わせた知恵が、行事食としても受け継がれています。

初夏の天気の特徴

現在の5月、端午の節句の頃は、移動性高気圧が日本付近を通過しやすく、晴れる日が多くなります。湿度も低く、空気が乾いているため、屋外で過ごすにはとても快適な季節です。

この時期に印象的なのが「風」です。5月は「風薫る季節」とも呼ばれ、新録の香りを運ぶようなさわやかな風が吹きます。日中は地面が温められることで空気の流れが生まれ、比較的安定した風が吹きやすくなります。この風を受けて、こいのぼりは大きく空を泳ぎます。

青空と風、そして新緑。この組み合わせが揃うと、端午の節句らしい初夏の風景が広がります。



ただし、晴れているからといって油断はできません。日差しがだんだんと強くなってくる時期で、関東から西では25℃以上の夏日になることもあります。また、紫外線量も徐々に増える時期で、屋外では日焼け対策が欠かせません。

さらに、この時期の天気は周期的に変化します。高気圧の後には低気圧や前線が通過し、雨や風が強まることもあります。ときには「春の嵐」となることもあります。急な天気の変化に注意が必要です。

暮らしの中で楽しむ端午の節句

端午の節句は、飾りや食べ物を楽しむだけでなく、天気とともに味わいたい行事です。

晴れて風が心地よい日は、こいのぼりを眺めながら外で過ごすのもおすすめです。新緑が美しく、お出かけにも最適な季節ですが、紫外線や暑さ対策も忘れないようにしましょう。



また、五月人形は湿気の少ない日に飾ると良いでしょう。雨の日が続く場合は、室内の風通しをすることも大切です。

柏餅やちまきを楽しむ際も、気温が高い日は保存方法に注意が必要です。直射日光を避け、できるだけ早めに食べると安心です。

こうした小さな工夫を取り入れることで、端午の節句をより快適に、そして季節を感じながら楽しむことができます。

今年は天気や季節を感じながら、端午の節句を楽しんでみてはいかがでしょうか。