毎年恒例のゴールデンウィーク開催は、かしわ記念と東京湾Ｃの２重賞が行われます。かしわ記念は父の川島正行厩舎がフリオーソやアジュディミツオー、サプライズパワーで３勝。２１年には山下貴之厩舎のカジノフォンテンが制するなど、船橋所属馬の活躍が目立つレースです。舞台となる船橋１６００メートルは癖がなく、ジョッキーとして乗りやすいのではないでしょうか。それだけに、力のある馬での決着となることが多いように思います。私の厩舎からは、これまで４頭で５回参戦し、１５年バトードール、１６年タイムズアローの６着が最高成績。いずれはここを勝つ馬を、と思っています。

川島正一厩舎の地方競馬通算１０００勝が近づいてきました。開業当初は馬房も少なく、１０００勝は果たせるか分からない夢でしたから、自分でも感慨深いものがあります。その大目標までもう１勝。この開催中に達成したいですね。

そうそう、４月３０日の東京プリンセス賞に参戦したブレイズエッジは３着。ナーサリーテイルは４着でした。前残りの馬場でしたが、直線で伸びてくるいい競馬をしてくれました。レース後の状態に問題はありませんので、次走も応援してください。