再びアジアの舞台へ…町田主将・昌子源の想い「2〜3人が知っていても意味ない。みんなで経験したことが来年、再来年に生きる」

再びアジアの舞台へ…町田主将・昌子源の想い「2〜3人が知っていても意味ない。みんなで経験したことが来年、再来年に生きる」