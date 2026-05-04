ケン・ローチ監督“最後の作品”『オールド・オーク』公開中 対立が顕在化する時代に「受け入れるか、敵意か」

ケン・ローチ監督“最後の作品”『オールド・オーク』公開中 対立が顕在化する時代に「受け入れるか、敵意か」