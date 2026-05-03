LE SSERAFIMウンチェ、ショーパンから美脚スラリのお出かけショット披露に「脚の長さ異次元」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が5月2日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを披露した。
【写真】19歳K-POP美女「夜の路上ですら絵になる」オーラ抜群スタイル
ウンチェは、夜の路上でポーズを決めるプライベートショットや、カフェでデザートを楽しむ様子を投稿。白のロングTシャツに黒のショートパンツ、足元には黒のブーツを合わせ、真っ直ぐに伸びた美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「脚の長さ異次元」「憧れのスタイル」「ビジュ最強」「夜の路上ですら絵になる」「スタイル次元が違う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】19歳K-POP美女「夜の路上ですら絵になる」オーラ抜群スタイル
◆ホン・ウンチェ、ショートパンツで美脚際立つ
ウンチェは、夜の路上でポーズを決めるプライベートショットや、カフェでデザートを楽しむ様子を投稿。白のロングTシャツに黒のショートパンツ、足元には黒のブーツを合わせ、真っ直ぐに伸びた美しい脚のラインを披露している。
◆ホン・ウンチェの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚の長さ異次元」「憧れのスタイル」「ビジュ最強」「夜の路上ですら絵になる」「スタイル次元が違う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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