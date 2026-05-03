NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の主演を務め、豊臣秀長役を演じる俳優の仲野太賀（33）と兄・豊臣秀吉役を演じる俳優の池松壮亮（35）が3日、博多三大祭りの一つ「博多どんたく港まつり」（福岡市）のパレードに参加した。この日夕には、徳川家康役を演じる俳優の松下洸平（39）と家康の懐刀・石川数正役を演じる俳優の迫田孝也（49）が「浜松まつり」（静岡県浜松市）のパレードに参加予定。大河異例の“同日東西パレード”でドラマゆかりの地を盛り上げる。

豊臣秀吉が九州平定後に復興のため「太閤町割り」を行い、現在の区画や道路網の基礎となった博多の街。全国の行事に参加してきた今作だが、仲野と池松が揃って九州を訪れるのは今回が初。福岡市出身の池松は地元凱旋となった。午後2時すぎに出発し、明治通り（呉服町〜天神）の約1・2キロのコース。2人は当初からの予定で車に乗り、雨の中、ドラマのテーマ曲とともにスタートした。

2人は出発前にあいさつ。仲野は「この雨の中、ありがとうございます。どうかたくさんの声援をお願いします」と感謝。池松は「皆さんと一緒にお祝いできたら」と呼び掛けた。

当初はオープンカーだったが、雨のため車中から沿道に手を振るスタイルに変更。しかし途中、2人は車から降り、傘を差しても濡れる強い雨ながらも見物客と間近で交流。豊臣兄弟さながら逆境を苦にしない“神対応”に、沿道からは大歓声とどよめきが起こった。

浜松は徳川家康が29歳から17年間過ごした“出世の街”。松下と迫田は「吹奏楽パレード」のスペシャルゲストで、午後5時15分出発予定。浜松市内中心部（鍛冶町通り・ザザシティ浜松前〜広小路通り・早馬町交差点手前）を練り歩く。4人とも劇中の扮装姿にはならない。

「名古屋まつり」（昨年10月19日）の「郷土英傑行列」には、仲野と織田信長役の小栗旬が参加。「第75回金沢百万石まつり」（6月6日）のメーンイベント「百万石行列」には、前田利家役の大東駿介とまつ役の菅井友香が参加。パレード参加は大河1作品としては異例の多さで、明るい作風と祭りの相性がよく、各地からオファーが相次ぎ、実現した。

3日放送の第17回「小谷落城」は前半のクライマックス。徳川家康が敗走した「三方ヶ原の戦い」（1572年・元亀3年）、浅井長政が最期を迎える「小谷城の戦い」（1573年・天正元年）などが描かれる。