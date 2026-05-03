目黒蓮を中心にクールな表情を見せたSnow Man！9人の“治安悪め”集合ショットに「カッコ良すぎて鳥肌！」「運転席のラウかわいい」「衣装も天才」と反響

【写真】Snow Man「BANG!!」MVオフショット／『STAR』オフショット／「オドロウゼ！」「SAVE YOUR HEART」MVオフショット

Snow Manの公式Instagramが更新され、「BANG!!」のMVオフショットが公開された。

■Snow Man、架空のコンビニ「Snow Mart」でクールに集結

公開されたのは、MVの世界観を感じさせるオフショット。メンバーは、グリーンやイエローを基調とした架空のコンビニ「Snow Mart」のトラックや店舗を背景に、9人そろってポーズを決めている。

1枚目では、トラックの荷台にメンバーが集結。ストリート感のある個性豊かな衣装に身を包み、目黒蓮を中心に座ったり立ったりしながらクールな表情を見せている。サングラスや柄アイテムなど、それぞれのスタイリングも目を引く。

2枚目では、「Snow Mart」と書かれたトラックの前に並び、運転席に座るラウールの姿も収められている。3枚目では店舗前に広がって並び、ネオンのような光に照らされた雰囲気が印象的だ。

SNSでは「カッコ良すぎて鳥肌！」「Snow Mart行きたい」「治安悪めスノ最高」「運転席のラウかわいい」「衣装も天才」「全員ビジュ強い」といった声が寄せられている。

■「BANG!!」MVオフショットの別カット

■目黒蓮を含めた9人で「BANG!!」をテレビ初披露

Snow Manは4月30日放送の音楽番組『STAR』（フジテレビ系）に出演し、カナダから一時帰国中の目黒蓮を含めた9人で、映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌「BANG!!」をテレビ初披露し、話題に。

また、Snow Manの公式Instagramでは、「オドロウゼ！」「SAVE YOUR HEART」のMVオフショットも公開されている。

Snow Man

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