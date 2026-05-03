6人組アイドルグループ「Chuu（ハートマーク）Cute（チューキュート）」が、2026年7月28日に東京・恵比寿のライブハウス「LIQUIDROOM（リキッドルーム）」でデビュー1周年記念公演を開く。運営会社が4月27日に発表した。

完売を目指す「異例の強化プロジェクト」の一環として、山ごもりによる強化合宿を福岡県内で計画。「これまでにない厳しいトレーニング」が行われるという。

「ライブで戦えるグループ」への進化目指す

グループは25年7月にデビュー。俳優やラジオパーソナリティー、グラビアなど個々に活動するメンバーで構成され、「それぞれのかわいいが一つの虹になる」をコンセプトに活動している。26年3月に3人が加わり、6人体制となった。タレントの長澤茉里奈さんがプロデュースしている。

公演に向け、メンバーは5月に福岡県内で強化合宿を行う。山間部で日常環境を離れ、歌やダンスに加え精神面も鍛える内容。福岡を拠点に活動し、BiSHなどの楽曲制作で知られる音楽プロデューサーの松隈ケンタさんが指導にあたる。新曲2曲の制作も手がける。

合宿の様子は、グループの公式YouTubeチャンネルで5月末以降に公開される予定。運営会社の発表では

「アイドルの枠にとどまらない『ライブで戦えるグループ』への進化をテーマに、これまでにない厳しいトレーニングが行われる予定」

としている。会場の収容人数は全席立席の場合で約1000人。チケットは販売中。

（J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）