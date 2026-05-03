俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は3日、第17話「小谷落城」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

武田信玄（郄嶋政伸）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻し、三方ヶ原で迎え撃った徳川家康（松下洸平）は大敗。足利義昭（尾上右近）も京で挙兵し、織田信長（小栗旬）は絶体絶命と思われたが、何故か急に武田軍が撤退。義昭は後ろ盾を失う。信長は危機を脱し、浅井・朝倉攻めを再開。浅井長政（中島歩）は進退窮まり、小谷城に籠城。木下小一郎（仲野太賀）と木下藤吉郎（池松壮亮）は何とか市（宮崎あおい）たちを救い出したいが…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

前半のクライマックス。徳川家康が敗走した「三方ヶ原の戦い」（1572年・元亀3年）、足利義昭の追放（室町幕府の滅亡）、浅井長政が最期を迎える「小谷城の戦い」（1573年・天正元年）などが描かれる。

武田信玄の没年は1573年（元亀4年）。第10話（3月15日）、信長の書状を受け取るシーンで約20秒の初登場を果たした信玄だが、本格登場→即退場となりそうだ。

俳優の中島歩が昨年度前期の連続テレビ小説「あんぱん」の若松次郎役（ヒロイン・のぶの最初の結婚相手）に続き“愛妻家”を好演。サブタイトル「小谷落城」は1981年の大河「おんな太閤記」第10話（3月15日）、96年「秀吉」第14話（4月7日）、2006年「功名が辻」第13話（4月2日）と同じ。今作の浅井長政はどのような今際の際を迎えるのか。