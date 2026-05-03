『ターミネーターと恋しちゃったら』エータがノリノリでポーズを決める場面に反響「癖強ポーズ」「神」
Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第5話が2日に放送。エータ（宮舘）がノリノリでポーズを決める場面に反響が集まった。
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第5話 笑い合うエータ（宮舘涼太）＆くるみ（臼田あさ美）
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
キッチンでバランスを崩して倒れこんだ少女漫画編集者の神尾くるみは、自分を支えるためにダイブしたアンドロイド・エータと至近距離で見つめ合う形になり、ドキドキ。意識するあまり眠れない夜を過ごすが、エータもまた、体温の微上昇や鼓動パルス値の急変動を感じ、自分の身体に何が起きたのか怪訝に思っていた。
そんな中、ファッション誌の編集者・富野美晴（佐藤江梨子）から、くるみとエータにカップルコーデ企画のモデルになってほしいという依頼が舞い込む。エータは美容に気を配るばかりか、ポージングの自主練まで重ねて、準備に余念がない。
そしていよいよ撮影当日。エータはノリノリでポーズを決め、さまざまなコーデと撮影に挑戦。最後にはロマンティックなシチュエーションでくるみとエータは腕を組んだり見つめ合ったり良い雰囲気の撮影が行われた。そんな中、2人でいるときにトラブルが発生。ずぶ濡れになってしまった2人は「ひどい格好」「お言葉ですが同じくあなたも」と笑い合うのだった。
エータがノリノリでポーズを決める場面に、視聴者からは「めっちゃロイヤルだな爆笑」「癖強ポーズ」「おもろカッコよ」「ポージングの神やん」などの声が続出。また、第5話のラストにはくるみの元カレ・須東峻一郎（竹財輝之助）が登場。この展開には「波乱がありそう」「このタイミングの元カレやばい！」「不穏すぎる」などの声が集まっている。
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第5話 笑い合うエータ（宮舘涼太）＆くるみ（臼田あさ美）
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
そんな中、ファッション誌の編集者・富野美晴（佐藤江梨子）から、くるみとエータにカップルコーデ企画のモデルになってほしいという依頼が舞い込む。エータは美容に気を配るばかりか、ポージングの自主練まで重ねて、準備に余念がない。
そしていよいよ撮影当日。エータはノリノリでポーズを決め、さまざまなコーデと撮影に挑戦。最後にはロマンティックなシチュエーションでくるみとエータは腕を組んだり見つめ合ったり良い雰囲気の撮影が行われた。そんな中、2人でいるときにトラブルが発生。ずぶ濡れになってしまった2人は「ひどい格好」「お言葉ですが同じくあなたも」と笑い合うのだった。
エータがノリノリでポーズを決める場面に、視聴者からは「めっちゃロイヤルだな爆笑」「癖強ポーズ」「おもろカッコよ」「ポージングの神やん」などの声が続出。また、第5話のラストにはくるみの元カレ・須東峻一郎（竹財輝之助）が登場。この展開には「波乱がありそう」「このタイミングの元カレやばい！」「不穏すぎる」などの声が集まっている。