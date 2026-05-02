大好きなブラッシングをしてほしい猫さんが、飼い主さんにおねだりを始めて…？元ボス猫さんによるいじらしいアピール姿が多くの反響を呼びました。

注目の投稿は記事執筆時点で30万回再生を記録しており、「めちゃくちゃ可愛いじゃないかぁ～♡」「ボスなのに、鳴き声きゃわわ…」「ギャップ萌えですね！」といったコメントが寄せられています。

【動画：戸を開けて『部屋に入ってきた元ボス猫』→にゃ～にゃ～と鳴き始めると…可愛すぎる展開】

元ボス猫さんの驚きの登場

YouTubeチャンネル『Pastel Cat World』に投稿されたのは、おねだりをする元ボスで長毛猫の「ボス吉」くんの姿。ある日、引き戸の向こう側から、ガサゴソ音と微かな鳴き声が聞こえてきたといいます。

どうやらボス吉くんがいるようですがなかなか入ってこず、飼い主さんから呼びかけてみたそう。すると、待ってましたとばかりに戸をスーッと開けて、ボス吉くんが登場。しれっと入ってきていますが、凄すぎませんか…！

鳴き声が可愛すぎる！

少し部屋の中をうろついたボス吉くんは、ソファに飛び乗って「にゃ～」とひと鳴き。寛ぐわけでもなく背もたれに登ると、元ボスとして警備は欠かせないらしく、戸に続いてカーテンまでも前足で器用に開けて覗いていたといいます。

開いたままの戸から廊下も確認すると、何かを訴えるように「にゃ～にゃ～」と鳴き始めたというボス吉くん。甘い声も、「どうしたの？」と聞く飼い主さんに見せたあくび鳴きも、愛らしさが溢れています。もふもふで大きな体という貫禄ある姿とのこのギャップ、たまりませんね！

思いが通じて…

ボス吉くんがおねだりしていたのは、『いつものアレ』こと、大好きなブラッシングだったそう。近くで立ち止まると顔をチラッと見て、ダメ押しとばかりのにゃ～アピール。飼い主さんのベッドに上がった時も、可愛い「にゃんっ！」を披露してくれたといいます。

そして、ついに飼い主さんがブラシを持って行くと、自ら頭を擦りつけて喉もゴロゴロ。気持ち良さそうな表情は幸せそのものといった様子で、アピール大成功のボス吉くんなのでした。

投稿には「普通に戸を開けて入ってくるボス吉かわええww」「鳴きながらあくびするのはずるーい！」「にゃ～んにメロメロ♡」「おねだり上手なのね～」「ボス吉の「にゃんッ！」は最高に可愛い♡」「何でもやってあげたくなりますね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Pastel Cat World』では、ボス吉くんと同居猫さんたちの日常の様子や、猫さんのためのDIY動画が投稿されています。ボス吉くんの甘えん坊な姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。