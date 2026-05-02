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あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館地下2階に4月29日、「ワンハンドBENTO」初の常設店「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」がオープンした。



「ワンハンドBENTO」は、場所や時間を選ばず、スマートな食体験を実現する商品。大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで22万食以上を販売したほか、万博記念公園で開催された大阪・関西万博開幕1周年イベントでも長蛇の列ができるなど人気を集めた。



販売するのは、ほっかほっか亭の元祖「のり弁当」をベースに、ふっくらとした鱈の天ぷらを乗せ、百貨店仕様にアレンジした「ワンハンドBENTO 海苔弁（鱈の天ぷら）」（594円）、万博グルメとして人気だった「ワンハンドBENTO チキン南蛮（梅入り）」（756円）、大阪産銘柄和牛「なにわ黒牛」を使った「ワンハンドBENTO 和牛（なにわ黒牛）」（1,188円）、ゆでたまごと玉子焼きを限界まで詰め込んだという「ワンハンドBENTO 海老フライ（Wたまご）」（756円）など。



そのほか、サラダ感覚で楽しめるワンハンドタイプの生春巻き3種を新たに用意。ワンハンドBENTOにちょい足しできるシュウマイセットも販売する。



営業時間は10時～20時。