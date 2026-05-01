「クラッシュ ドゥ カルティエ」のヴィジュアルにHANAなど5組を起用　体験コンテンツも公開

「カルティエ（Cartier）」が、ジュエリーコレクション「クラッシュ ドゥ カルティエ」の新たなヴィジュアルシリーズを公開した。玉森裕太、石井杏奈、穂志もえか、HANAのJISOO & MOMOKA、リリー・フランキーの5組を起用。あわせて、自身の内面を探るスペシャルコンテンツ「THE CLASH TEST」も公開した。

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「クラッシュ ドゥ カルティエ」は、トライアングル、スクエア、スフィアといった幾何学的フォルムの衝突と調和から生まれたコレクション。硬質で彫刻的な構造としなやかな可動性、エッジの効いたデザインと滑らかな手触りなど、相反する要素の共存が特徴だ。

新たなヴィジュアルシリーズでは、コレクションの精神性と共鳴する存在として5組を起用。「PASSION」「PRESSURE」「TIME」「AURA」「THE END」という5つのストーリーを通じて、相反する感情や選択の瞬間を表現している。

「THE CLASH TEST」は、コントラストを象徴する5つの問いに答えることで、自分の内面にある本質を見つめる体験型コンテンツ。心理学者の外山美樹氏の協力のもと制作され、多様な選択肢を通じて個人の内なる側面を浮かび上がらせる内容となっている。

■ THE CLASH TEST