楽しみで埋めたはずの週末がしんどい──気づいたら疲弊していた私
今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。
暑いのが苦手なA子さんは、毎年真夏になる前に友人との食事会といった予定を入れるようにしていました。ある年のこと。春から梅雨にかけて冠婚葬祭も多く、例年以上に予定が入っていました。どの予定も楽しみにしていたA子さんですが、いざ始まると、想像以上にバタバタしてしまって──。
暑いのが苦手
私は暑いのが苦手で、真夏はほとんど外出しません。なので、暑くなる前に友人との食事会や、イベントといった予定を入れるようにしています。
ある年のこと。その年は春から梅雨にかけて冠婚葬祭も多く、加えて例年のように友人との食事会といった予定を入れていました。毎週のように予定が入っていることが嬉しく、私は楽しみにしていました。
駆け抜けた日々
しかし、いざ始まってみると、週末は想像以上にバタバタに。
多い日は午前と午後どちらにも予定が入っており、いつも以上に多くの人と会い、気疲れもありました。また、週末に必要なお土産や小物を平日に買いに出かけたり、週末の時間を確保するため平日仕事を多くしたり等々、平日も思った以上に忙しくなってしまったのです。