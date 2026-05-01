元ＳＫＥ４８の山内鈴蘭（３１）が１日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。

山内は左手の薬指に指輪をしている写真、直筆メッセージ、２ショット写真を投稿。メッセージでは「応援してくださっている皆様へ」と切り出し、「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と報告した。

さらに「困難には寄り添い、楽しい時には共有し、言葉にすることの大切さを知りました。まだまだ未熟ではございますが、何事にも楽しむ気持ちを大切に、共に人生を歩んでいけたらと思います」と思いをつづり、「応援してくださる皆様 お世話になっている皆様 今の私があるのは皆様のご支援のおかげです。暖かなお気持ちに心より感謝申し上げます」とした。

今後へは「これまでいただいた沢山の経験を生かし、お仕事も、一人の女性としても、より一層精進してまいります」と決意表明。「ゴルフが大好きな私たちです！！人生のラウンドを楽しんでいきます！！」とお相手がゴルフ好きであることも明かし、「これまで出会ったすべての皆様へ 本当に、本当に、ありがとうございます」と締めくくった。