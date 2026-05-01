インスタグラムで敬意の投稿

男子テニスの錦織圭（ユニクロ）が日本時間1日、自身のSNSで今シーズン限りでの引退を発表した。男子シングルスでアジア勢初の4大大会準優勝に輝くなど栄光の一方、故障とも戦ってきた現役生活。日本テニス界の歴史を塗り替えてきた36歳に、松岡修造氏、女子テニスの大坂なおみも敬意をつづった。

錦織は2014年、全米オープンで準優勝に輝くなど、アジア男子では最高となる世界ランキング4位までのぼり詰めた。16年リオ五輪では男子シングルスで銅メダルを獲得。ツアー通算12勝を誇る。

今回の発表では「正直に言えば、今でもコートに立ち続けたい気持ちはあります。それでも、これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます。テニスという競技に出会えたこと、この道を歩んでこられたことを、心から幸せに思います」などと記した。「残りの試合も、一瞬一瞬を大切に、最後まで戦い抜きます」とまだ出場予定があることを示唆している。

松岡氏はインスタグラムで「ついにこの時がやってきてしまった」と心境をつづり、「律儀な錦織選手らしく、事前にメッセージをいただいていた。その言葉、そしてジュニア合宿での思い出、『錦織圭チャレンジ』を何度も思い返し、感極まり続けた日々でした」と発表前に連絡を受けていたと明かした。

「錦織選手について語り始めると、このまま何時間も書き続けてしまいそうなので、今は3つの“叫び”に絞ります」として、「ありがとう圭！」「まだ勝てるぞ圭！」「引退を決めたからこそ強くなれる！」と3項目のメッセージをつづった。

「錦織選手には、感謝しかありません。小学校5年生のとき、雷に打たれたような出会い。そして指導者として、僕自身がテニスのイマジネーションを含め、数えきれないほど多くのことを学ばせてもらいました。世界のテニスに変革をもたらした錦織圭選手は、まさに日本の宝です」

「引退という決断に至るまで、どれだけ大きな葛藤があったことか。なぜなら、今でも錦織選手のテニスは世界で十分に勝てるから。若手選手、パワーテニス、テニス界は変わってきた。それでも、錦織選手のテニスは別格です。『自分のテニスができれば、必ず勝てる。』『テニスが楽しい。まだ成長できる。伸びしろがある。』そんな思いを、きっと持ち続けていたはずです。しかし、試合に出るたびに、体が悲鳴を上げる。その現実とモチベーションの間で、苦しい決断をしたのだと思います」

「引退を決めたとき、人は最後のエネルギーを解き放つ。モチベーションはさらに上がり、最後のパワーが充電される。今シーズン限り。僕自身も、その勇姿を見届ける覚悟ができました。だからこそ……これまでと変わらず、全力で応援させてください！」

それぞれの項目にこう記した松岡氏は最後に「ありがとう！ そして、さあこれからだ！ 松岡圭造」と魂の労い投稿を締めくくった。

錦織の引退には、女子の元世界ランキング1位・大坂も反応。「The Japanese legend（日本の伝説）」とインスタグラムのストーリー機能を使って敬意を伝えた。大坂はシングルスで日本人初となるグランドスラム制覇を達成するなど、4大大会通算4勝。錦織とともに日本テニス界の歴史を築いてきた。



（THE ANSWER編集部）