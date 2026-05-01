ヘアドネーションで来店、ロングヘアの“女の子”かと思ったら…30センチカット後まさかの姿に「美少年すぎる」「天使発見！」
ロングヘアを見て女の子だと思っていたら実は男の子だった、という驚きのエピソードとともにイメチェン前後の写真がInstagramに投稿され、話題を集めている。投稿したのは美容師のtakumi yamato（@yamato_takumi）さん。変身後の姿は1638万回表示、9万いいねを記録。「美少年すぎる」「天使」と称賛の声が相次いだ。yamatoさんに聞いた。
【ビフォーアフター】イケメン爆誕！ 30センチカット後の姿は？
――来店したとき、男の子だと分かった瞬間の雰囲気はいかがでしたか？
「メンズのオーダーになるので大丈夫かと思っていたら男の子だと分かり、思考が追いつかないほど衝撃的でした。周りも驚いてスタッフ同士つい目を合わせるほどでした！」（yamatoさん）
――ヘアドネーションへの思いについてどのようなお話をされましたか？
「髪が伸びてきたのでドネーションしようと考えていて、本人も楽しみにしていたそうです」
――仕上げのこだわりは？
「前髪はすでにかわいい感じのラウンドだったので、それに似合うさらっとマッシュで可愛さのあるイケメンに仕上げました」
――カット直後のリアクションで印象に残っていることはありますか？
「切って数秒固まってから笑っているシーンがとても印象的でした。切った瞬間何が起こったのか理解が追いついておらず時間差で笑っちゃうみたいな反応がとても可愛かったです」
――ご家族とのやり取りで心温まったシーンはありましたか？
「はしゃいで飛び回る姿が印象的で、お母様から『カッコよくなったね！』と声をかけられていて微笑ましかったです」
【ビフォーアフター】イケメン爆誕！ 30センチカット後の姿は？
――来店したとき、男の子だと分かった瞬間の雰囲気はいかがでしたか？
――ヘアドネーションへの思いについてどのようなお話をされましたか？
「髪が伸びてきたのでドネーションしようと考えていて、本人も楽しみにしていたそうです」
――仕上げのこだわりは？
「前髪はすでにかわいい感じのラウンドだったので、それに似合うさらっとマッシュで可愛さのあるイケメンに仕上げました」
――カット直後のリアクションで印象に残っていることはありますか？
「切って数秒固まってから笑っているシーンがとても印象的でした。切った瞬間何が起こったのか理解が追いついておらず時間差で笑っちゃうみたいな反応がとても可愛かったです」
――ご家族とのやり取りで心温まったシーンはありましたか？
「はしゃいで飛び回る姿が印象的で、お母様から『カッコよくなったね！』と声をかけられていて微笑ましかったです」