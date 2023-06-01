【「星のカービィ」コレクション】 5月1日 発売 価格：990円～2,990円

　ジーユーは、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムを5月1日より発売する。価格は990円から2,990円。全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売される。なお、オンラインストアでは5月1日7時15分より販売開始となる。

　今回のコレクションは“「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう！”をテーマに、リゾートを満喫するカービィやワドルディたちがデザインされたTシャツやラウンジウェアなど、多数のアイテムがラインナップ。

　ウィメンズは、おいしいものがたっぷりの「プププリゾート」にちなみ、フルーツやスイーツをプリントしたTシャツをはじめ、リゾート気分を楽しむカービィとワドルディたちをモチーフにしたパジャマやポーチが展開される。

　メンズは、クラシックなドットデザインを取り入れたTシャツと、リゾート感あふれるヤシの木や浮き輪でくつろぐワドルディがデザインされたラウンジセットがラインアップ。キッズは、ウィメンズと同じくフルーツやスイーツの柄を取り入れたプリントのほか、リゾートを楽しむカービィたちのかわいらしい姿がポイントのTシャツと、スウェットショーツが登場する。

「星のカービィ」コレクション 商品ラインナップ

WOMEN

サイズ：XS～3XL

グラフィックT Kirby（4種）

価格：各1,490円

【カラー：01 OFF WHITE】 【カラー：11 PINK】 【カラー：07 GRAY】 【カラー：69 NAVY】

サテンパジャマ（半袖&ショートパンツ） Kirby（2種）

価格：各2,490円

【カラー：30 NATURAL】 【カラー：69 NAVY】

MEN

サイズ：XS～3XL

グラフィックT Kirby（4種）

価格：各1,490円

【カラー：01 OFF WHITE】 【カラー：62 BLUE】 【カラー：07 GRAY】 【カラー：69 NAVY】

パイルラウンジセット（半袖&ショートパンツ） Kirby（3種）

価格：各2,990円

【カラー：69 NAVY】 【カラー：63 BLUE】 【カラー：11 PINK】

KIDS

サイズ：100～160

GIRLSグラフィックT Kirby（3種）

価格：各990円

【カラー：01 OFF WHITE】 【カラー：11 PINK】 【カラー：51 GREEN】

KIDS（男女兼用）グラフィックT Kirby（3種）

価格：各990円

【カラー：30 NATURAL】 【カラー：60 LIGHT BLUE】 【カラー：69 NAVY】

KIDS（男女兼用）スウェットショーツ Kirby（3種）

価格：各1,490円

【カラー：10 PINK】 【カラー：08 DARK GRAY】 【カラー：69 NAVY】

GOODS

サイズ：WOMEN、ONE SIZE

ポーチ Kirby（2種）

価格：各1,990円

【カラー：11 PINK】 【カラー：26 ORANGE】

【「星のカービィ」コレクション】
販売期間：5月1日より販売開始
販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア
商品数：ウィメンズ2型・メンズ2型・キッズ3型・グッズ1型
価格帯：990円～2,990円

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