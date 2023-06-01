「星のカービィ」コレクションがGUより本日発売。リゾートを満喫するカービィたちがデザインTシャツやラウンジウェアなど多数のアイテムがラインナップ
ジーユーは、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムを5月1日より発売する。価格は990円から2,990円。全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売される。なお、オンラインストアでは5月1日7時15分より販売開始となる。
今回のコレクションは“「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう！”をテーマに、リゾートを満喫するカービィやワドルディたちがデザインされたTシャツやラウンジウェアなど、多数のアイテムがラインナップ。
ウィメンズは、おいしいものがたっぷりの「プププリゾート」にちなみ、フルーツやスイーツをプリントしたTシャツをはじめ、リゾート気分を楽しむカービィとワドルディたちをモチーフにしたパジャマやポーチが展開される。
メンズは、クラシックなドットデザインを取り入れたTシャツと、リゾート感あふれるヤシの木や浮き輪でくつろぐワドルディがデザインされたラウンジセットがラインアップ。キッズは、ウィメンズと同じくフルーツやスイーツの柄を取り入れたプリントのほか、リゾートを楽しむカービィたちのかわいらしい姿がポイントのTシャツと、スウェットショーツが登場する。
「星のカービィ」コレクション 商品ラインナップ
WOMEN
サイズ：XS～3XL
グラフィックT Kirby（4種）
価格：各1,490円【カラー：01 OFF WHITE】 【カラー：11 PINK】 【カラー：07 GRAY】 【カラー：69 NAVY】
サテンパジャマ（半袖&ショートパンツ） Kirby（2種）
価格：各2,490円【カラー：30 NATURAL】 【カラー：69 NAVY】
MEN
サイズ：XS～3XL
グラフィックT Kirby（4種）
価格：各1,490円【カラー：01 OFF WHITE】 【カラー：62 BLUE】 【カラー：07 GRAY】 【カラー：69 NAVY】
パイルラウンジセット（半袖&ショートパンツ） Kirby（3種）
価格：各2,990円【カラー：69 NAVY】 【カラー：63 BLUE】 【カラー：11 PINK】
KIDS
サイズ：100～160
GIRLSグラフィックT Kirby（3種）
価格：各990円【カラー：01 OFF WHITE】 【カラー：11 PINK】 【カラー：51 GREEN】
KIDS（男女兼用）グラフィックT Kirby（3種）
価格：各990円【カラー：30 NATURAL】 【カラー：60 LIGHT BLUE】 【カラー：69 NAVY】
KIDS（男女兼用）スウェットショーツ Kirby（3種）
価格：各1,490円【カラー：10 PINK】 【カラー：08 DARK GRAY】 【カラー：69 NAVY】
GOODS
サイズ：WOMEN、ONE SIZE
ポーチ Kirby（2種）
価格：各1,990円【カラー：11 PINK】 【カラー：26 ORANGE】
【「星のカービィ」コレクション】
販売期間：5月1日より販売開始
販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア
商品数：ウィメンズ2型・メンズ2型・キッズ3型・グッズ1型
価格帯：990円～2,990円
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