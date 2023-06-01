【「星のカービィ」コレクション】 5月1日 発売 価格：990円～2,990円

ジーユーは、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムを5月1日より発売する。価格は990円から2,990円。全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売される。なお、オンラインストアでは5月1日7時15分より販売開始となる。

今回のコレクションは“「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう！”をテーマに、リゾートを満喫するカービィやワドルディたちがデザインされたTシャツやラウンジウェアなど、多数のアイテムがラインナップ。

ウィメンズは、おいしいものがたっぷりの「プププリゾート」にちなみ、フルーツやスイーツをプリントしたTシャツをはじめ、リゾート気分を楽しむカービィとワドルディたちをモチーフにしたパジャマやポーチが展開される。

メンズは、クラシックなドットデザインを取り入れたTシャツと、リゾート感あふれるヤシの木や浮き輪でくつろぐワドルディがデザインされたラウンジセットがラインアップ。キッズは、ウィメンズと同じくフルーツやスイーツの柄を取り入れたプリントのほか、リゾートを楽しむカービィたちのかわいらしい姿がポイントのTシャツと、スウェットショーツが登場する。

「星のカービィ」コレクション 商品ラインナップ

WOMEN

サイズ：XS～3XL



グラフィックT Kirby（4種）

価格：各1,490円

サテンパジャマ（半袖&ショートパンツ） Kirby（2種）

【カラー：01 OFF WHITE】【カラー：11 PINK】【カラー：07 GRAY】【カラー：69 NAVY】

価格：各2,490円

MEN

【カラー：30 NATURAL】【カラー：69 NAVY】

サイズ：XS～3XL



グラフィックT Kirby（4種）

価格：各1,490円

パイルラウンジセット（半袖&ショートパンツ） Kirby（3種）

【カラー：01 OFF WHITE】【カラー：62 BLUE】【カラー：07 GRAY】【カラー：69 NAVY】

価格：各2,990円

KIDS

【カラー：69 NAVY】【カラー：63 BLUE】【カラー：11 PINK】

サイズ：100～160



GIRLSグラフィックT Kirby（3種）

価格：各990円

KIDS（男女兼用）グラフィックT Kirby（3種）

【カラー：01 OFF WHITE】【カラー：11 PINK】【カラー：51 GREEN】

価格：各990円

KIDS（男女兼用）スウェットショーツ Kirby（3種）

【カラー：30 NATURAL】【カラー：60 LIGHT BLUE】【カラー：69 NAVY】

価格：各1,490円

GOODS

【カラー：10 PINK】【カラー：08 DARK GRAY】【カラー：69 NAVY】

サイズ：WOMEN、ONE SIZE



ポーチ Kirby（2種）

価格：各1,990円

【カラー：11 PINK】【カラー：26 ORANGE】

【「星のカービィ」コレクション】

販売期間：5月1日より販売開始

販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア

商品数：ウィメンズ2型・メンズ2型・キッズ3型・グッズ1型

価格帯：990円～2,990円

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