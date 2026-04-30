世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は３０日、５月２日に東京ドームでの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）対ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）戦の勝者に、特製リングを贈呈すると発表した。リングには合計６２６個の宝石、うち５７３個はダイヤモンドがちりばめられ、時価総額１０万ドル（約１６００万円）という豪華な品となっている。

ＷＢＣは公式ＳＮＳでリングの詳細を公開。桜をイメージしたピンクゴールド製で、ＷＢＣ伝統の緑のベルトをかたどった上部を開くと、ボクシングのリングが現れ「ＮＡＫＡＴＡＮＩ」「ＩＮＯＵＥ」の刻印、側面には「ＭＡＹ ２ ２０２６」の日付と桜の木が描かれている。

注目の一戦は何もかもがケタ違い。この日、２人が登壇した公式会見後に取材対応した同興行を主催する大橋ジムの大橋秀行会長は「２人ともファイトマネーは巨額です。もちろん、２人とも過去最高額だと思います」と明言している。完売したチケットの最高額は３３万円、最低でも１万１０００円で、５万５０００人の来場が見込まれている。後楽園ホールで公開される前日計量のチケット（５５００円）も完売。ＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で視聴する場合も事前販売６０５０円（当日７１５０円、税込み）からのＰＰＶチケット購入する必要がある。